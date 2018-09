Negramaro, Lele Spedicato in coma farmacologico: il messaggio della band

Come sta il chitarrista dei Negramaro: l’intera band scrive un messaggio d’affetto per Lele

Dopo essere stato colto da improvviso e inatteso malore, il chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato sembra versare in condizioni ancora non del tutto tranquille. E’ proprio la sua band, sul profilo ufficiale Instagram, a scrivere e a ringraziare tutti i fan per l’affetto ricevuto in questi ultimissimi giorni. In seguito all’emorragia cerebrale di lunedì, Lele è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi, in Puglia. E’ in coma farmacologico e, al momento, la prognosi resta riservata anche se, da un ultimo accertamento, i medici hanno parlato di un leggero miglioramento. Notizia, quest’ultima, che fa tirare un sospiro di sollievo non solo ai fan della band ma anche a tutte le persone vicine a Spedicato. Il chitarrista, cosi come riportato dal Quotidiano di Puglia, compirà 38 anni il prossimo 26 ottobre quindi, affermano i medici, vista la giovane età il suo corpo potrebbe reagire.

L’intera band si è recata in Puglia per stare vicino a Lele

I Negramaro, nelle scorse ore, si sono recati a Lecce per stringersi attorno al loro compagno e provare, nel loro piccolo, a dargli la forza necessaria per riprendersi e tornare a suonare. Sui social, il gruppo musicale scrive: “Grazie a tutti per questo caloroso sostegno e questo grande affetto. Siamo certi che il nostro Lele lo stia raccogliendo tutto per tornare più forte. Non sarà un’attesa facile ma gli siamo tutti vicini. Saremo forti e pronti per il suo grande ritorno”. Inutile elencare tutti i commenti arrivati dal mondo della musica e non solo. Nek, Vasco Rossi, Giorgia, Laura Pausini, Tiromancino, Debora Iurato, Paola Barale, Pamela Camassa, Giovanni Caccamo e tanti altri ancora dimostrano la più totale vicinanza a Lele e a chi in queste ore sta lottando insieme a lui.

In bocca al lupo Lele!

Lele, inoltre, sta anche per diventare padre. L’annuncio era stato dato dallo stesso chitarrista durante uno dei tanti concerti estivi. La moglie, l’attrice Clio Evans è infatti in attesa di un bambino che presto darà alla luce. Dunque, per Lele e per la vita che verrà, non resta che pregare e sperare nel meglio, cosi come stanno facendo i suoi compagni e amici.