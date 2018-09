Negramaro, Emanuele Spedicato ricoverato di urgenza

By

Emanuele Spedicato ricoverato di urgenza

Emanuele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è stato ricoverato di urgenza in rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Spedicato ha 38 anni e, secondo le prime indiscrezioni, questa mattina si sarebbe sentito male presso la sua abitazione. È stata la moglie Clio a trovarlo privo di sensi vicino alla piscina della loro casa nel Salento ed avrebbe quindi chiamato immediatamente i soccorsi. Sembra si tratti di emorragia cerebrale.

Lele non è in pericolo di vita

Emanuele verrà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Per fortuna sembra che il celebre musicista non sia in pericolo di vita.