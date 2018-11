Negramaro: è nato il figlio di Lele Spedicato e Clio Evans

Negramaro: è un maschietto il primogenito di Lele Spedicato e Clio Evans

Il 15 novembre del 2018 sarà una data da ricordare per Lele Spedicato e Clio Evans, il chitarrista dei Negramaro e sua moglie sono diventati genitori. È nato il piccolo Lanko Spedicato. Con gioia e amore la mamma, Clio Evans, posta una tenera immagine su Instagram delle manine del piccolo neonato accanto a quelle sue e di suo marito Lele. Nel post l’attrice sottolinea che è il primo maschietto in casa Negramaro, infatti Giuliano Sangiorgi è diventato papà per la prima volta della piccola Stella lo scorso 3 novembre, grazie alla compagna Ilaria Macchia. Con un “Finalmente sei arrivato” Clio Evans mostra a tutti la sua felicità di essere diventata mamma per la prima volta.

Messaggi di auguri per il figlio di Lele Spedicato

Piovono commenti vip sotto il post della neo mamma Clio Evans per fare i migliori auguri al neonato di casa Spedicato. Tra i tanti artisti leggiamo Emma Marrone, Elodie e la cantante Levante che scrive: “Che gigantesca emozione”. Giuliano Sangiorgi, voce della band salentina, espirime la sua gioia per questa nuova vita scrivendo:“Abbiamo fatto il triplo salto VITALE!”. Infatti i coniugi Spedicato hanno da poco superato momenti di terrore dovuti all’emorragia cerebrale che ha colpito Lele pochi mesi fa. Adesso il chitarrista è in netto miglioramento e potrà dare tutto l’amore del mondo al suo piccolo Lanko.

Un nome insolito

Lele Spedicato e Clio Evans hanno scelto un nome piuttosto particolare per il loro primogenito, Lanko. Chissà cosa vorrà dire, certo è che in casa Negramaro adesso tutto profuma di gioia e vita,come si legge nel post della band: “Evviva tutte le nostre nuove vite!”.