Ne Vedremo Delle Belle, Pamela Prati fuori dal podio: la reazione, parlano le colleghe

Sabato scorso è andata in onda l’ultima puntata di Ne Vedremo Delle Belle, lo show condotto da Carlo Conti che ha visto scontrarsi dieci showgirl in diverse prove. A trionfare è stata Lorenza Mario. La favorita Pamela Prati, prima per tutte le altre settimane, non è arrivata invece neppure sul podio. Oggi, ospiti a La Volta Buona, le colleghe Matilde Brandi, Laura Freddi, Lorenza Mario, Veronica Maya, Patrizia Pellegrino e Adriana Volpe hanno svelato a Caterina Balivo qual è stata la vera reazione della collega quando si è vista in quarta posizione. E’ stata poi mostrata una clip risalente proprio al momento immediatamente successivo all’annuncio della classifica.

La reazione di Pamela Prati al quarto posto

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda un’altra puntata de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima ha ospitato in studio alcune delle protagoniste di Ne Vedremo Delle Belle, show del sabato condotto da Carlo Conti terminato la scorsa settimana. Nello specifico sono state intervistate Matilde Brandi, Laura Freddi, Lorenza Mario, Veronica Maya, Patrizia Pellegrino e Adriana Volpe. Queste hanno parlato anche del quarto posto ottenuto da Pamela Prati, un tempo la favorita. Dopo l’annuncio della classifica, Pamela ha abbandonato lo studio senza rilasciare alcuna intervista come mostrato da un video dell’inviato de La Volta Buona. Prati non ha nemmeno posato nella foto finale con tutte le altre.

Laura Freddi ha spiegato come la reazione potesse essere dovuta al fatto che fosse rimasta male per qualcosa. Ha aggiunto che, mentre loro festeggiavano la vittoria di Lorenza, lei era rimasta indietro rifiutando anche il suo invito ad unirsi a loro. Adriana Volpe e Veronica Maya hanno sottolineato come essendo stata prima in tutte le altre puntate probabilmente si aspettava di vincere. Volpe ha anche precisato come, inizialmente, abbia omaggiato la vincitrice per poi tornare subito in camerino. E’ tuttavia andata in quello di Adriana, la quale ha rivelato come la showgirl fosse abbastanza tranquilla. Alla domanda sul perché fosse andata via, Pamela ha risposto dicendo di aver accumulato troppa tensione. Le colleghe hanno poi evidenziato come abbia sbagliato a sfidare Mario nella categoria musical.