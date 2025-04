Ne vedremo delle belle, chi ha vinto con merito: Prati giù dal podio

Si è conclusa la prima e quasi certamente ultima edizione di Ne vedremo delle belle, talent show proposto da Rai Uno in prime time al sabato sera. Nell’ultima puntata, Pamela Prati beffata. La showgirl sarda, che era prima in classifica con 54 punti prima dell’atto finale del programma, è stata superata da Lorenza Mario che ha trionfato. La showgirl padovana partiva dalla seconda piazza, con 51 punti. Niente da fare nemmeno per Carmen Russo, terza in classifica prima della finale. La ballerina, nonostante abbia ottenuto i 15 punti bonus elargiti dalla giuria per il cavallo di battaglia, non è riuscita a raggiungere il gradino più alto del podio.

Nella finale Pamela Prati non è riuscita a mantenere il livello delle scorse puntate. A non pagare anche la decisione di sfidare al ballo Matilde Brandi, che, tra l’altro, è stata protagonista di un ruzzolone con un danzatore. Lorenza Mario invece ha sconfitto Adriana Volpe riuscendo a guadagnare la vetta. La showgirl veneta ha quindi vinto i 20.000 euro di montepremi che ha scelto di dare in beneficenza all’associazione Una Nessuna Centomila.

La vittoria di Lorenza è stata più che meritata. La donna 55enne ha dimostrato di sapersi destreggiare in varie discipline, brillando sia nel canto, sia nel ballo, sia nella recitazione e pure nell’imitazione.

La classifica finale e i punteggi

Lorenza Mario ha conquistato la prima piazza con 70 punti, medaglia d’argento per Carmen Russo, grazie al bonus dei giurati. Sul gradino più basso del podio Matilde Brandi. Soltanto quarta Pamela Prati a cui è andata la medaglia di legno. Ultima in classifica Patrizia Pellegrino, penultima Adriana Volpe. Valeria Marini terzultima. Di seguito la griglia definitiva completa:

Lorenza Mario 70

Carmen Russo 68

Matilde Brandi 60

Pamela Prati 58

Laura Freddi 58

Angela Melillo 51

Veronica Maya 45

Valeria Marini 45

Adriana Volpe 42

Patrizia Pellegrino 37

Flop di ascolti tv, difficile una seconda edizione del programma

Ne vedremo delle belle difficilmente vedrà una seconda edizione. A causa dei bassi ascolti, il talent show è persino stato chiuso in anticipo, venendo accorciato di una puntata. A pesare sullo share deludente anche la spietata concorrenza di Amici di Maria De Filippi che si è dimostrato imbattibile.