Ne vedremo delle belle chiude prima, reazione (perfetta) di Pamela Prati

Dopo il successo di Sanremo 2025, Carlo Conti è tornato in tv con un programma completamente nuovo intitolato Ne vedremo delle belle in onda il sabato sera su Rai 1. Tuttavia, la trasmissione non avrebbe ottenuto i risultati sperati e pertanto è stato riferito dall’azienda che l’ultima puntata verrà anticipata di una settimana.

Nonostante la curiosità degli italiani e la nostalgia di una fetta di pubblico che ha rivissuto momenti iconici del passato con le showgirls che hanno partecipato al programma Ne vedremo delle belle, la trasmissione avrebbe avuto difficoltà a conquistare i telespettatori e pertanto sarebbe stato deciso di chiuderlo in anticipo.

Dagospia è stato il primo a riferire la notizia, spiegando che la percentuale di ascolto è stata in media del 13% a differenza del competitor Amici che si sta aggiudicano circa il 28%. Secondo quanto riportato, la Rai avrebbe giustificato l’anticipazione dell’ultima puntata riferendo che si è trattato di un esperimento e che la chiusura è legata anche alla concomitanza con la Pasqua.

L’ultima serata del programma condotto da Carlo Conti era prevista per il 19 aprile 2025, invece, terminerà il 12 aprile quando i telespettatori potranno seguire la finale che vedrà protagoniste le dive della televisione italiana degli anni Novanta e Duemila. Le concorrenti che hanno partecipato alla trasmissione sono Pamela Prati, Carmen Russo, Adriana Volpe, Laura Freddi, Angela Melillo, Lorenza Mario​, Patrizia Pellegrino​, Veronica Maya​, Matilde Brandi​, Valeria Marini.

A pochi giorni dalla finale, noi di Gossip e Tv abbiamo avuto l’occasione di scambiare qualche parola con Pamela Prati, una delle concorrenti più quotate alla vittoria, che ha tenuto a ringraziare il conduttore e tutto lo staff. L’esperienza Ne vedremo delle belle ha lasciato un segno nella sua vita.

Sono grata a Carlo Conti e alla sua squadra perché dopo tanti anni sono tornata in tv a fare quello che amo ma soprattutto a fare tutto come un tempo. Mi hanno fatto tornare indietro negli anni quando provavamo tutti i giorni, è stato bellissimo tornare in sala prove non solo con le mie colleghe ma anche con Fabrizio Mainini il coreografo, Dada Loi la coach. Sono molto emozionata, che io possa vincere o no il programma, sono contenta perché mi sono impegnata, la giuria e il pubblico mi hanno premiato. Quindi come va va, ma sto cercando di mantenere il livello fin dalla prima puntata e sono molto felice di aver fatto un programma con le donne e spero che il messaggio che dal primo giorno mi impegno a mandare, cioè che le donne si possono anche coalizzare, sia arrivato. Battibecchi, frecciatine ci sono ma non ho niente contro nessuna collega, anzi, ho trovato nuove amiche.