Oggi 25 marzo Silvia Toffanin ha accolto nello studio di “Verissimo” i primi due eliminati del Serale di “Amici“: Ndg e Megan Ria. Il cantante e la ballerina hanno lasciato la Scuola di Maria De Filippi lo scorso sabato dopo sei lunghi mesi e hanno ripercorso insieme alla conduttrice tutti gli alti e bassi di quest’avventura. Ndg, in arte Nicolò De Girolamo, ha parlato a cuore aperto con la Toffanin e si è lasciato andare rilevando anche dettagli intimi della sua vita e della sua famiglia. L’ex allievo ha espresso tutto il suo amore per la sorella, che ha sofferto a lungo di disturbi alimentari, da cui è riuscita ad uscire “più forte di prima“. Per Nicolò, lei è un vero e proprio esempio. Ma il cantautore ha anche rivelato di aver vissuto un periodo particolarmente buio. Dopo essere stato travolto da un successo inaspettato con l’uscita della sua prima canzone “Panamera”, il giovane romano era caduto in una vera e propria depressione:

Ho provato la solitudine e la depressione per un successo inaspettato, che è stato poi seguito da un contraccolpo. Mi sono sentito solo, abbandonato. La mia vita non aveva avuto un attimo di stop, fino a che poi col Covid mi sono riavvicinato alla mia famiglia e ho capito tutto quello che mi era successo intorno e quanto aveva influito su di me. In quel momento volevo veramente scomparire, non volevo più essere nell’ambiente. È stato un periodo difficile, in cui non mi sono goduto il disco d’oro e il successo, perché c’era una persona dall’altra parte che stava male. Un sogno era diventato un incubo.

Ad oggi, Ndg è riuscito ad uscire da quel tunnel e ha finalmente riacquisito la fiducia in se stesso, anche grazie all’esperienza ad “Amici”. Ecco perché, anche nel momento della sua eliminazione, si è sempre mostrato grato di aver vissuto questo percorso e entusiasta di affrontare le sfide che lo aspettano ora fuori nella vita reale.

Megan Ria e il suo amore per Gianmarco Petrelli

Megan Ria è stata la prima eliminata del Serale di “Amici” e ha parlato di quest’indimenticabile avventura a “Verissimo”. La giovane aveva già partecipato a vari programmi televisivi, tra cui “Chi ha incastrato Peter Pan“, dove aveva cantato un brano di un ex vincitore del talent show, Marco Carta. Addirittura, la ballerina ha dichiarato che, ai tempi, era completamente innamorata del cantante. Ad oggi, però, il cuore di Megan batte per l’allievo di Alessandra Celentano, Gianmarco Petrelli.

I due si conoscevano già, ma è dentro la Scuola di Maria De Filippi che è scoppiato l’amore. Nonostante i vari alti e bassi della loro relazione, Megan ha confessato di provare un amore forte per il ballerino e di non vedere l’ora di riabbraciarlo: