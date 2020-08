Naya Rivera, ricordo e retroscena di Jane Lynch di Glee: “Straziante”

Jane Lynch, interprete di Sue Sylvester in Glee, ricorda Naya Rivera. Scendendo nel dettaglio, l’attrice sceglie di condividere alcuni pensieri sulla sua ex compagna di cast. Gli ex interpreti della nota serie tv non possono non essere rammaricati per quanto accaduto alla loro collega e oggi a parlarne ci pensa Jane in una nuova intervista su Today. Naya Rivera è stata dichiarata morta lo scorso 13 luglio, dopo vari giorni di ricerche. L’attrice era scomparsa durante una gita al lago con il figlio di quattro anni, Josey. I sommozzatori hanno poi trovato il cadavere della giovane interprete sul fondo del lago Piru in California. La 33enne voleva semplicemente trascorrere un po’ di tempo con il suo piccolo, avuto con l’ex marito Ryan Dorsey. La morte dell’ex interprete di Santana Lopez ha sconvolto un po’ tutti. Anche il pubblico ha subito dimostrato l’affetto che prova nei suoi confronti.

Naya Rivera, il ricordo di Jane Lynch di Glee: l’attrice riserva bellissime parole alla collega defunta

Jane Lynch decide di ricordare Naya Rivera, il cui cadavere è stato trovato un mese fa. “Era una forza della natura ed è solo straziante e straziante che se ne sia andata”, dichiara nella sua intervista l’ex interprete dell’allenatrice Sue. Per ben sei stagioni Naya ha recitato nella serie tv Fox, nel ruolo di cheerleader delle superiori. Ora Jane ammette che la 33enne era una forza della natura, una di quelle persone che nel cast ha sempre dimostrato di avere talento. Ricorda che non era presente in tutte le scene, ma quando lo era ha sempre colpito tutti i presenti. L’attrice si lascia andare ai ricordi e pensa al grande lavoro che Naya riusciva a svolgere quando recitava, a differenza sua sarebbe stata capace di imparare monologhi di tre pagine in pochissimo tempo.

Naya Rivera di Glee, la sua morte ha sconvolto tutti: il ricordo di Jane Lynch

Naya era diventata anche amica della nipote di Jane, Meg, la quale ha lavorato come assistente sul set di Glee. Oggi, l’ex interprete di Sue ricorda quanto le due fossero legate. In particolare, sua nipote Megan le assicurava sempre che “con Naya ti sentivi come se qualcuno ti coprisse le spalle”. Era qualcuno, a detta dell’attrice, che non avrebbe mai permesso a nessuno di prendere in giro le persone a lei care.