Naya Rivera, le autorità: corpo potrebbe non essere recuperato, il motivo

Prosegue il giallo attorno alla scomparsa di Naya Rivera, la star di Glee di cui si sono perse le tracce nelle scorse ore mentre su un’imbarcazione era in gita nel Lago Piru, nel sud della California. Le autorità locali statunitensi hanno fatto sapere che tutto fa pensare che si sia verificato un “tragico incidente”. Più passano le ore e meno sono le possibilità che il caso si risolva positivamente. Sempre le autorità locali hanno inoltre reso noto che, laddove sia capitato il peggio – al momento l’ipotesi più accreditata è il decesso dell’attrice per annegamento -, non è detto che il corpo potrà essere recuperato, Il motivo, spiegano ancora le fonti americane, è che se Naya Rivera è rimasta incagliata sul fondale sott’acqua, dove ci sono parecchi detriti e rami, sarà molto difficoltoso far emergere la salma. Attualmente sono impegnati nelle ricerche diversi droni e una dozzina di sommozzatori.

Naya Rivera, le autorità locali: il corpo potrebbe non essere recuperato perché incagliato sul fondale

Nella giornata odierna è stato diffuso il video che ha ripreso Naya mentre si allontanava dalla terra ferma per andare al largo nel lago Piru con il figlio di 4 anni Josey Hollis Dorsey. Si tratta delle ultime immagini prima che l’attrice sparisse misteriosamente. Il piccolo, che è stato trovato da solo sulla nave da altre persone presenti in zona, ha riferito che ha visto la madre tuffarsi. Dopodiché è sparita. Al momento Josey è con gli altri membri della famiglia e sta bene. Intanto l’ex marito di Naya, Ryan Dorsey, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali perché sotto shock per quanto accaduto. A riportarlo è il Daily Mail.

Naya Rivera, l’ex marito sconvolto

Al Daily Mail, ha parlato un amico di Ryan Dorsey che ha raccontato che l’ex marito di Naya non sapeva che l’attrice fosse diretta con il figlio al Lago Piru. Ryan, sempre stando alla narrazione della fonte, sapeva solo che la Rivera era a Los Angeles per degli impegni professionali. Inoltre Dorsey avrebbe detto che non sa nulla di più rispetto a ciò che legge sui giornali per quel che concerne la scomparsa della star di Glee.