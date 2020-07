Naya Rivera, l’attrice di Glee è scomparsa: il figlio ritrovato da solo in barca

Naya Rivera è scomparsa. L’attrice 33enne, nota per il ruolo di Santana Lopez nella serie tv Glee, si era concesso un giro sul lago Piru in California con il figlio di quattro anni Josey lo scorso mercoledì 8 luglio. A dare la notizia è stata la giornalista americana Stephanie Stanton, che seguiva il caso delle ricerche di una donna nello stesso posto. Il figlio di Naya è stato ritrovato solo e addormentato sulla barca che aveva noleggiato la Rivera. In un secondo momento si è capito che il bambino era il primogenito dell’interprete, la cui auto era parcheggiata vicino al molo e all’interno c’era la sua borsa. Il piccolo , che ora sta bene, ha detto che la mamma si era tuffata in acqua ma non è più risalita. Le ricerche sono dunque attualmente in corso.

Cosa è successo a Naya Rivera: l’attrice di Glee è scomparsa

Josey, del tutto illeso, ha raccontato alle autorità di essere andato a nuotare insieme alla madre Naya Rivera ma che la donna non sarebbe mai tornata indietro. Proseguono da ore le ricerche dell’attrice di Glee nel lago e nelle zone circostanti ma i sommozzatori, per il momento, non sono riusciti a trovare traccia dell’attrice classe 1987. Le ricerche sono state sospese per la notte e riprenderanno alle prime luci dell’alba. Stando a quello che riportano KABC e KNBC, gli addetti alle ricerche temono che la star possa essere annegata. Durante la gita in barca non era presente nessun altro, neppure Ryan Dorsey, il padre di Josey nonché ex marito di Naya.

Chi è l’attrice scomparsa Naya Rivera

Naya Rivera è una giovane attrice nota soprattutto per il ruolo di Santana nella serie tv Fox Glee. Dopo quel grande successo Naya ha continuato a recitare, principalmente in sit-com, senza mai ritrovare la stessa popolarità. In America ha fatto parecchio discutere per la sua vita privata. Tre anni fa l’attrice era stata arrestata e aveva passato diverse ore in carcere per aver picchiato l’ex marito Ryan Dorsey. Una lite furibonda, proprio davanti al bambino, Josey, che allora aveva quasi due anni. L’uomo aveva dichiarato di essere stato colpito alla testa e al labbro. La coppia ha ufficializzato il divorzio nel 2018.