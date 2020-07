Nathaly Caldonazzo, Temptation: cosa pensa delle coppie, poi tuona sull’ex

Nathaly Caldonazzo a ruota libera. La showgirl che ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip ha tirato le somme sulla prima puntata della nuova stagione del reality, che è partito ieri giovedì 2 luglio su Canale 5 con una formula inedita dove sono stati mescolati volti celebri e persone comuni. Il parere della Caldonazzo, affidato a Fanpage.it, su alcune coppie è implacabile. Senza troppo girarci attorno ha parlato di “troppo poco rispetto” e di comportamenti contrari all’etica ‘dell’amore’. Nathaly è poi passata a discutere della sua relazione con l’ex Andrea Ippoliti. Relazione che naufragò proprio nella trasmissione Mediaset. Per l’imprenditore ha avuto parole molto dure. Inoltre ha aggiunto di aver sofferto parecchio per la conclusione del rapporto, seppur non ha alcun rimpianto per come è andata.

Temptation Island 2020, parla Nathaly Caldonazzo

L’ex di Massimo Troisi afferma che nel primo appuntamento del programma ha visto diversi atteggiamenti poco rispettosi. Ad esempio “quello di Antonio, compagno di Annamaria”. Secondo la Caldonazzo c’è stato “troppo poco rispetto” perché quando cominci “a vedere che si va oltre, ci si sfiora, tutte queste cose sgradevoli, sono il contrario dell’amore“. A questo punto, avendolo provato sulla sua pelle, spiega che ogni video in cui vengono mostrati atteggiamenti ‘pericolosi’ del proprio partner sono come una “pugnalata al petto”. Quel che capitò a lei con Andrea Ippoliti. Per l’imprenditore Nathaly ha esternazioni durissime, ricordando quel che accadde durante la sua partecipazione alla trasmissione: “Io ho visto lo schifo totale e quando si arriva a quello, stai male e devi chiudere la relazione. Ormai è stata dissacrata”.

Nathaly Caldonazzo: “Per me Temptation è stato uno shock”

L’attrice, sempre in riferimento alla sua esperienza dello scorso anno a Temptation, parla di “shock”, anche per quel che ha saputo successivamente. “Sono state pugnalate di basso stile, senza etica, rispetto ed eleganza”, aggiunge Nathaly che dall’altro lato ringrazia il programma per averle mostrato con occhi differenti la propria relazione di allora. Se non fosse stato per la trasmissione, spiega sempre la Caldonazzo, “probabilmente sarei stata ancora con lui”, Andrea. Per quel che riguarda l’invaghimento di quest’ultimo per Zoe Mallucci, Nathaly ha le idee chiare: le giovani tentatrici fanno “quello di lavoro” ma la “stupidaggine di questi uomini è che non si rendono conto”. Infine un pensiero per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: “Mi sono piaciuti moltissimo”.

Temptation Island 2020 parte con il botto: boom di ascolti

La prima puntata di Temptation Island 2020, grazie all’aiuto anche di una scarsa controprogrammazione, ha raggiunto ottimi risultati in termini di ascolto. Scendendo nel dettaglio, il programma di Maria De Filippi ha registrato la presenza di ben 3.698.000 di telespettatori davanti al teleschermo, pari al 21.6% di share