Nathaly Caldonazzo si sposa: annunciata la data e chi è il futuro marito

Per Nathaly Caldonazzo è tempo di matrimonio! La showgirl è pronta a coronare il suo sogno con il suo attuale compagno, salendo sull’altare. Finora si parlava di un’idea, ma ora tutto diventa concreto. A svelare i dettagli è il nuovo numero del settimanale Chi, con la rubrica C’è chi dice, che ha condiviso le pubblicazioni. La stessa Nathaly ne aveva parlato in una sua intervista nel salotto di Verissimo, lo scorso mese di ottobre. Ora tutto prende forma, con la data svelata.

Ebbene Nathaly sposerà il suo Filippo il prossimo 25 maggio 2026. Le pubblicazioni sono apparse al Comune di Roma proprio in questi giorni. Ma chi è il futuro marito della showgirl? Si chiama Filippo Maria Bruni e non è un volto che fa parte del mondo dello spettacolo. Nato nel 1972, nel 2026 compie 54 anni, tre anni in più della sua dolce metà. La Caldonazzo, che di recente si è esposta sul caso che ha colpito Alfonso Signorini, avendo partecipato anche lei al Grande Fratello Vip, ha parlato del suo nuovo amore a Silvia Toffanin, nei mesi scorsi.

Nel programma del weekend di Canale 5, la showgirl ha annunciato di aver trovato, appunto, un amore che ha stravolto la sua vita. Quando ha rilasciato questa intervista a Verissimo, Nathaly parlava di undici mesi di relazione con Filippo, dal quale è arrivata la proposta di matrimonio. Un passo inaspettato, totalmente per la Caldonazzo. L’ex gieffina ci ha tenuto a precisare, in quella occasione, che conosce il suo futuro marito da molto più tempo.

Il loro primo incontro risale a diversi anni fa, quando lei aveva 23 anni e si stava vivendo la sua relazione con Massimo Troisi. Da quel momento, Filippo l’ha sempre immaginata come “la donna della sua vita”. Quella scintilla non si è mai spenta da parte dell’uomo, che alla fine è riuscito a conquistare il cuore della bella Nathaly e anche a proporle di diventare sua moglie. Al contrario, inizialmente, la showgirl non pensava minimamente che sarebbe mai accaduto questo.

In questi ultimi anni, alla Caldonazzo poco interessava avere una relazione amorosa. Infatti, lei stessa ha spiegato di aver più volte cercato di allontanare Filippi, il quale non ha mai perso le speranze. “Invece lui è rimasto lì, ed è bello quando una persona rimane”, ha raccontato alla Toffanin. Ora non resta che attendere per scoprire dove e come verrà celebrato il matrimonio a maggio.