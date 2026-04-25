Nathaly Caldonazzo si è sposata: foto, location, abito e il cagnolino “testimone”

Nathaly Caldonazzo si è sposata con Filippo Maria Bruni. Il fatidico “sì” è stato pronunciato a Bari, nella basilica di San Nicola. Il matrimonio è stato celebrato venerdì 24 aprile con una cerimonia blindatissima. Dopo le promesse scambiate in chiesa, sono iniziati i festeggiamenti alla Masseria Cariello Nuovo, località vicino a Casamassima. Lo sposo ha optato per un abito scuro classico, abbinato a una camicia chiara e a una cravatta rossa con pois bianchi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e attrice ha invece sfoggiato un vestito bianco a maniche lunghe e accollato, con l’immancabile velo. Il “sì” è arrivato davanti agli affetti più stretti di Nathaly e Filippo. Caldonazzo è stata accompagnata all’altare dalla figlia Mia e dalla madre. Ad assistere all’evento da vicinissimo c’è stato anche un “testimone” d’eccezione, il cagnolino della coppia, un bulldog francese. Bruni lo ha tenuto al guinzaglio persino all’uscita dalla basilica.

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Nathaly Caldonazzo: dalle nozze annullate con Giampaolo Celli al matrimonio con Filippo Maria Bruni

Per Caldonazzo, le nozze con Bruni sono giunte dopo quelle annullate con l’ex Giampaolo Celli. Nel maggio 2024, l’attrice, dopo aver dichiarato che si sarebbe sposata, ha fatto sapere di essere tornata single e che, di conseguenza, il matrimonio con lo stilista era stato annullato. Dopo poco, ha iniziato a frequentare quello che è diventato suo marito, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e non amante dei riflettori mediatici. Non si è trattato di un colpo di fulmine. Lo scorso ottobre, Nathaly, ospite a Verissimo, aveva raccontato che il primo incontro con Filippo avvenne quando lei aveva 23 anni (oggi ne ha 56, lui 59). Bruni venne stregato dalla Caldonazzo che, però, all’epoca aveva una relazione con Massimo Troisi.

Il lungo corteggiamento di Filippo Maria Bruni e le parole di Nathaly

“Da allora mi ha sempre immaginato come la donna della sua vita”, aveva spiegato Nathaly. “Non mi interessava una relazione, ho fatto di tutto per mandarlo via. Invece lui è rimasto lì, ed è bello quando una persona rimane”, aveva aggiunto. L’attrice, quindi, dopo aver “ceduto” alle avances dell’uomo, si è lasciata completamente andare, trovando un amore maturo che le ha dato serenità e tranquillità. E infatti, a distanza di meno di due anni dall’inizio della love story, è convolata a nozze coronando una storia che assomiglia a una fiaba sentimentale.