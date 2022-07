Nathaly Caldonazzo ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Assieme ad altri 20 firmatari, ha chiesto al Capo dello Stato che serve una maggior tutela per coloro che sono stati vittime di incidenti. In particolare ha caldeggiato che venga garantito il diritto alla tutela e al risarcimento da parte di alcune compagnie assicurative. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la showgirl romana ha raccontato dettagliatamente l’iniziativa.

Nel 2018 l’attrice, mentre era a bordo del suo motorino sul Lungotevere, ha impattato una vettura che stava facendo un’avventata inversione a U. Portata in ospedale, è stata sei ore in sala operatoria, sottoponendosi a un intervento chirurgico al ginocchio. Quello stesso ginocchio che è ancora fuori uso e che non le ha permesso di proseguire in alcuni lavori.

Capitolo appello a Mattarella – “Confidiamo in lui – ha raccontato Nathaly -. Purtroppo i tempi delle assicurazioni sono biblici. Noi infortunati siamo costretti ad anticipare le spese per le operazioni, la fisioterapia e la riabilitazione. In Italia se paghi in ritardo qualche rata, ti pignorano la casa e le macchine, ma se ci sono casi di malasanità e infortuni, passa un sacco di tempo prima di vedere i soldi”.

Il problema al ginocchio per lei – che, facendo l’attrice e la danzatrice, con il corpo ci lavora – non è roba da poco. Infatti parla di una situazione “terribile”. Disguidi ci sono stati anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6: “Signorini mi diceva di muovermi velocemente di qui e di là. Io gli rispondevo che zoppicavo. Sono claudicante, tant’è che mi hanno riconosciuto una percentuale importante di invalidità”.

Con il ginocchio fuori uso ha dovuto rinunciare a diversi lavori. Per ora non può più fare musical, fatica a correre e non può nemmeno fare da testimonial per i costumi da bagno o per abiti corti in quanto deve costantemente fasciare la parte del corpo infortunata.

Nathaly, al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha poi spiegato perché negli ultimi anni ha preso parte ad alcuni reality. Prima de GF Vip la si è vista a Temptation Island. Partecipò allo show con il fidanzato di allora, Andrea Ippoliti. Non finì bene, con la love story che andò in frantumi, tra accuse reciproche e liti infuocate. Una relazione che si è rivelata “tossica”, ha ribadito la showgirl.

Poi eccola al GF Vip 6. Nel loft di Cinecittà è entrata in corsa e si è subito fatta notare per aver sfoggiato una tempra d’acciaio. C’è qualcuno con cui ha mantenuti i rapporti? Il giovane Antonio Medugno, con il quale c’è grande “complicità e amicizia”, e Katia Ricciarelli, con la quale c’è un progetto musicale in ballo.

Spazio poi all’amore vissuto con Massimo Troisi. Un uomo che la Caldonazzo ha definito “molto passionale” e profondamente rispettoso del genere femminile. Cosa le è rimasto del genio campano? “Non posso assolutamente scordare come lui mi guardava”.