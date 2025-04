Nathalie Caldonazzo, la folle foto col Papa e la giustifica imbarazzante

Una foto ‘folle’ che, inevitabilmente e giustamente, ha innescato una pioggia di critiche feroci: protagonista del gesto da dimenticare la showgirl Nathalie Caldonazzo che, nelle scorse ore, si è recata in Vaticano per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Nel farlo, ha avuto l’idea tutt’altro che brillante di scattare una foto al Santo Padre nella bara. “Un saluto da vicino. Ciao Papa Papa Francesco”, ha scritto su Instagram a corredo dell’immagine. Naturalmente tantissimi followers hanno trovato la scelta di pubblicare un simile contenuto ‘bassissima’. Molti si sono domandati come a una persona possa balenare nella testa l’idea di usare il cellulare innanzi a una salma. E in effetti, scattare fotografie a un morto è un qualcosa di triste.

La nota positiva dell’intera faccenda è che la showgirl, con il senno di poi e probabilmente leggendo i tantissimi rimproveri degli utenti, ha rimosso le foto e ha chiesto scusa, essendosi resa conto di aver compiuto un’azione evitabile e totalmente fuori luogo.

In particolare, Nathalie Caldonazzo, attraverso una storia Instagram postata nella mattinata di giovedì 24 aprile, cioè dopo essere stata travolta dalle critiche, ha fatto un passo indietro e ha spiegato che il “vortice di emozioni” provato quando si è recata a far visita al Pontefice l’ha portata a “pubblicare un post non opportuno”. “In quel momento pensavo che un fotogramma condiviso fosse solo la finestra di un cuore”, la giustifica un po’ imbarazzante della showgirl dopo aver rimosso i contenuti che hanno provocato una marea di biasimi.

Dunque la vicenda si chiude qui. Alla Caldonazzo va riconosciuto di aver ammesso gli errori e di aver domandato scusa. Dall’altro lato il suo gesto rimane più che criticabile e inappropriato.

Nathalie Caldonazzo e le nozze saltate

Nathalie Caldonazzo, dopo aver partecipato a Temptation Island con Andrea Ippoliti e averlo lasciato nel corso del reality show Mediaset, si è legata con lo stilista Giampaolo Celli. I due erano pronti a convolare a nozze quando, di punto in bianco, il matrimonio è saltato.

A spiegarlo è stata la stessa showgirl lo scorso anno in una intervista rilasciata a Monica Setta a Storie di donne al bivio. Nel programma di Rai Due rivelò infatti di essere tornata single e che i fiori d’arancio non sarebbero arrivati. Attualmente Nathalie sarebbe single.