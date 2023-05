L’ex gieffina ed ex naufraga ha commentato in modo ruvido e crudo l’edizione in corso de L’Isola dei Famosi

La ‘gatta’ torna a graffiare. Marina La Rosa, ex concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello nonché ex protagonista de L’Isola dei Famosi, nelle scorse ore, mentre era in corso la diretta del reality dei naufraghi, ha sparato a zero sul programma e alcuni suoi concorrenti. D’altra parte è noto che la siciliana non è donna incline a dichiarazioni retoriche e di facciata. Così, non appena si è sintonizzata su Canale Cinque ed ha dato uno sguardo a ciò che stava succedendo, ecco che ha deciso di emergere su Twitter e consegnare alla piattaforma alcuni “cinguettii” infuocati.

“Corsi e ricorsi.. che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah gia.. d’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé. Povero Paone“. Questo il primo tweet al veleno e indirizzato al giornalista e conduttore televisivo che ormai è diventato un ‘professionista’ dei reality show (sono lontani i tempi in cui si faceva apprezzare nel ruolo di divulgatore scientifico a La macchina del tempo)

La Rosa si è poi concentrata su Nathaly Caldonazzo, partorendo un ‘cinguettio’ controverso e crudissimo: “Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi”. Amen! Il riferimento è naturalmente alla forma fisica della showgirl che, in effetti, è davvero magrissima. Sulla questione, in queste settimane, molti utenti si sono espressi, sostenendo che coloro che hanno scelto il cast del reality non avrebbero dovuto arruolare l’attrice ritenendola no idonea dal punto di vista fisico a prendere parte ad un programma così faticoso.

Il “neurone” di Gian Maria Sainato: Marina La Rosa all’attacco

Tornando al tweet della ‘gatta’, non si tratta certo di un complimento. E non è finita qui perché l’ex gieffina ha lanciato una bordata secca anche a Gian Maria Sainato: “Un uomo, un sorriso, un neurone“. Amen! Sull’influencer, di recente, si è pronunciato, sempre con toni tutt’altro che lodevoli, un altro personaggio del mondo della tv, l’ex tronista Claudio Sona: “Lui voleva fare questo programma a tutti i costi. Anzi voleva partecipare ad un reality. In passato ha inventato tante storie anche su di me, come ad esempio dei flirt. Però mi lascia perplesso il fatto che chiamino certi personaggi in televisione”.

La commozione di Marina La Rosa per l’incontro con le mogli di Noise e Mazzoli

Marina si è poi placata, digitando un paio di commenti più soft. “Questo gioco della catena in cui rimane l’ultimo escluso dovremmo farlo anche con i nostri amici”, ha ragionato con una punta di cinismo. Spazio quindi all’incontro di Paolo Noise e Marco Mazzoli con le rispettive mogli, un momento televisivo lontano dal trash, sincero e spontaneo. E apprezzato anche dalla siciliana: “Oddio davanti all’amore piango sempre”.