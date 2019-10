Natalie Imbruglia è diventata mamma: la cantante presenta Max Valentine

Natalie Imbruglia è diventata mamma: sui social presenta il suo primo figlio Max Valentine

Natalie Imbruglia presenta al mondo il suo primo figlio, attraverso i social. La cantante 44enne è così diventata mamma e il piccolo si chiama Max Valentine. Scendendo nel dettaglio, condivide in queste ultime ore una foto su Instagram che la ritrae mentre tiene le mano del neonato. Una notizia bellissima per i fan della cantante. Lo scorso mese di luglio, Natalie informava il pubblico di essere in dolce attesa. La Imbruglia è rimasta incinta utilizzando la fecondazione in vitro, una tecnica di procreazione assistita che ha permesso alla cantante di diventare madre. Oggi Natalie è una mamma single, pronta a prendersi cura del piccolo Max ed è impossibile non notare sul suo profilo Instagram la grande gioia. Lei stessa ammette che il suo sta scoppiando di felicità per la nascita del bambino. Non sono mancati i commenti, sotto il post, da parte dei suoi colleghi, che hanno espresso tutta la loro felicità nel vedere la Imbruglia diventare madre per la prima volta.

Natalie Imbruglia è diventata mamma per la prima volta: un grande sogno finalmente realizzato

La Imbruglia, per la prima volta, è diventata mamma! Una straordinaria notizia quella che lancia lei stessa sui social. “Benvenuto nel mondo Max Valentine. Il mio cuore sta scoppiando”, scrive la cantante australiana sotto la foto da lei condivisa su Instagram. Negli anni, Natalie aveva più volte rivelato di avere un grande desiderio, ovvero quello di diventare madre. Finalmente possiamo dire che la Imbruglia è riuscita a realizzare questo suo importante sogno. Un’importante svolta nella vita di Natalie, pronta a prendersi cura del piccolo Max. Sono diversi i colleghi che commentano la foto con grande gioia. Tra questi vediamo Kylie Minogue e Sophie Ellis-Bextor.

Natalie Imbruglia, importanti svolte nella sua vita tra lavoro e il primo figlio

La cantante australiana corona questo suo grande sogno a 44 anni e da madre single. Infatti, pare che nella vita della Imbruglia non ci sia al momento un uomo. Nel frattempo, qualche mese fa, Natalie aveva anche annunciato di aver cambiato etichetta discografica. Insieme alla lieta notizia sulla sua gravidanza, la cantante aveva dichiarato che sta, attualmente, lavorando a un nuovo disco.