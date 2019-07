Natalie Imbruglia incinta del primo figlio: “Lo volevo da molto tempo”

Natalie Imbruglia diventa mamma: la cantante è incinta del suo primo figlio

Una bellissima notizia per Natalie Imbruglia: è incinta del suo primo figlio! Un annuncio giunto su Instagram poche ore fa, una felicità che la cantante non è riuscita a trattenere e che traspare chiaramente dalle sue parole. La Imbruglia ha sorpreso i fan con le sue parole, ma dare una notizia del genere fa sempre piacere. Una vita che nasce è sempre una gioia, non solo per chi vivrà l’emozione in prima persona. La gravidanza di Natalie Imbruglia è stata festeggiata dai fan con migliaia di commenti sotto al post in cui ha annunciato di essere in dolce attesa. Certo ci vorrà un po’ di tempo prima di sapere tutti i dettagli, per esempio se sarà maschio o femmina, ma per ora possiamo limitarci a essere felici per lei!

Natalie Imbruglia incinta, la cantante annuncia la gravidanza in modo speciale

Natalie Imbruglia ha scritto un messaggio su Instagram in cui ha detto ai fan di aspettare il suo primo figlio, ma anche per annunciare qualcos’altro. La cantante infatti ha fatto sapere di aver firmato un contratto per il suo nuovo album. Ha trascorso l’ultimo anno e mezzo scrivendo le nuove canzoni e non vede l’ora che i suoi fan possano ascoltarle. E poi ha fatto notare che nelle foto ci sono altre novità sul suo conto! Eh sì, ha un bel pancione. Queste sono state le sue parole a tal proposito: “C’è un altro annuncio da fare (no, non ho inghiottito un’anguria). In autunno avrò il mio primo figlio. Chi mi conosce sa che è qualcosa che volevo da molto tempo, e sono grata che sia stato possibile con l’aiuto della fecondazione in vitro e di un donatore di sperma. Non dirò altro pubblicamente. Sono così eccitata per questa nuova avventura… Un nuovo album e diventerò mamma!”.

Natalie Imbruglia news, la cantante è incinta per la prima volta

Un sogno che è riuscita a realizzare a 44 anni e dopo averlo tanto atteso grazie all’aiuto della fecondazione assistita. Non ha intenzione di aggiungere altro, ma visto che ha fatto ricorso a un donatore potremmo intuire che non c’è un nuovo compagno al suo fianco. Tutto passa in secondo piano dinanzi alla notizia che Natalie Imbruglia è incinta, comunque! Tanti auguri!