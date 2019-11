Natalia Titova a Vieni da me parla di Emanuele Filiberto e della famiglia creata con Massimiliano Rosolino

Natalia Titova è tornata in Rai, ospite di Vieni da me di Caterina Balivo. La professoressa e ballerina di Amici si è raccontata a lungo: dall’infanzia in Russia all’arrivo in Italia, passando per il sodalizio artistico con l’ex fidanzato Simone Di Pasquale e l’esperienza a Ballando con le Stelle, fino alla famiglia costruita con l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. A proposito del varietà di Milly Carlucci – che ha regalato la grande popolarità alla danzatrice russa – la Titova ha spiegato che ha lasciato il cast per alcuni problemi al ginocchio che potevano peggiorare col tempo. Come svelato tempo fa, Natalia ha rischiato di perdere una gamba da piccola e questo ha condizionato tutta la sua carriera nel mondo della danza.

Natalia Titova ricorda Emanuele Filiberto a Vieni da me

“Il problema al ginocchio non può sparire, può solo peggiorare. Per questo motivo ho smesso un pochino prima di ballare: sentivo che meglio di così non potevo fare. È come andare via un’ora prima che dieci minuti dopo”, ha chiarito Natalia Titova a Vieni da me. La 45enne ha poi ricordato la vittoria a Ballando con le Stelle nel 2010 con Emanuele Filiberto. “È stata una bellissima esperienza, era davvero facile lavorare con lui. Con lui ho dei ricordi bellissimi: è un vero principe, ha dato tutto quello che poteva dare, senza chiedere mai nulla in cambio. Era uno dei primi ad arrivare e offriva il caffè a tutti”, ha confidato la Titova. Sempre nello show di Milly Carlucci Natalia ha conosciuto il grande amore della sua vita, Massimiliano Rosolino, dal quale ha avuto le figlie Sofia e Vittoria.

Natalia Titova no al terzo figlio con Massimiliano Rosolino

“Tra me e Massimiliano c’è stata fin da subito una certa sintonia. A casa lui è un bambino, gioca molto con le nostre figlie. A volte cerca però di essere autoritario. Terzo figlio? Per ora basta, Massimiliano vale come due bambini“, ha dichiarato Natalia Titova. Nonostante una lunga relazione, la Titova e Rosolino non sono ancora sposati.