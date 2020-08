Natalia Titova alza la voce: la verità sull’addio a Ballando con le Stelle

View this post on Instagram

Grazie a Luca Uccello per l'intervista che mi ha fatto e che è pubblicata sul n.34 di Nuovo, attualmente in edicola. Leggo queste "mie" parole: "Sì, Ballando è stata una esperienza incredibile: che dolore interromperla per motivi di salute. Sapevo di aver dato tutto e che da lì in poi non avrei più potuto mantenere gli stessi livelli". Lo ripeto nuovamente, perché in tanti in passato vi siete preoccupati per la mia salute: sto benissimo e non ho mai detto di aver interrotto Ballando per motivi di salute!!! Ho lasciato Ballando a malincuore perché ero convinta che non avrei potuto fare di meglio di quello che avevo fatto. Ho fatto quella scelta unicamente per il grande rispetto che ho per il programma e per Milly, non per una questione di salute. Buona fine estate. Io sto per concludere le mie vacanze e non vedo l'ora di ricominciare con gli stage ???? #nuovosettimanale #estate2020 #ballo #latinoamericano #nataliatitova