Natalia Paragoni vicina al parto: scelta su foto della figlia e stoccata

Natalia Paragoni continua a tenere aggiornati i fan sulla sua prima gravidanza. A breve darà alla luce la figlia che attende con Andrea Zelletta e spesso dedica un po’ del suo tempo libero a rispondere alle curiosità del pubblico che la segue. Ormai vicinissima al parto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in queste ore è tornata a far compagnia ai suoi fan rispondendo ad alcune domande su Instagram. Qui ha ribadito di non voler ancora rivelare il nome della figlia.

Andrea e Natalia hanno già scelto come chiameranno la bambina. La Paragoni l’ha fatto sapere nelle scorse settimane, rivelando anche la presunta data del parto. Ma oggi ha confermato che annunceranno il nome solo quando la figlia nascerà, in quanto c’è la probabilità che vedendola possano cambiare idea. Un’altra domanda assai gettonata riguarda il futuro, ovvero come Zelletta e Natalia gestiranno le foto della figlia con i social network.

Ci sono personaggi pubblici che decidono di condividere con i fan le foto dei loro figli appena nati e c’è chi, invece, preferisce non esporli sul web. Al riguardo, Natalia sembra non essere propensa a mostrare sui social le foto della sua prima figlia. Ecco cosa ha dichiarato:

“È un argomento molto complicato, difficile. Ne abbiamo parlato tanto sia con le nostre famiglie, che con i nostri più cari amici e non saprei dirvi ancora. Però se mi conoscete un po’ sapete che io sono molto riservata a livello familiare. Siamo una coppia molto riservata, non lo so. Non so rispondere in questo momento, capiremo poi”

Dunque, sulla questione foto dei figli sui social network Natalia e Andrea non hanno ancora preso una decisione. Nel frattempo, la Paragoni ha rivelato ai fan di non avere ancora le contrazioni. Nonostante questo, ha “delle scosse davvero odiose”. “Se mi vedete in giro per Milano che mi pietrifico per due secondi è proprio quello”, ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

L’ostetrica le ha spiegato che ciò accade quando la bambina spinge con la testa e tocca i nervi. Inoltre, le tira anche dei calci alle costole “davvero molto carini”, ha ironizzato Natalia. Subito dopo, un fan ha fatto notare alla Paragoni che riesce a contraddistinguersi per la sua sincerità. A questo punto, la compagna di Andrea Zelletta si è lasciata andare a qualche frecciata, non si sa rivolta a chi però:

“Bellissimo complimento. Mi sto un po’ trattenendo per il bene di tutti, per non avere rotture di pa**e. Però sì, vorrei dire tante cose, tante, tantissime! Da molto tempo, ma no. Meglio di no, credetemi”

Non si sa a cosa, o meglio a chi, si riferisca Natalia, di certo c’è qualcosa che vorrebbe sputare fuori, ma preferisce non farlo. Intanto, continuando a rispondere alle domande dei fan, ha ammesso di avere delle paure legate al parto.

“Vi dico la verità, ma ve l’avevo già detto: me la sto facendo sotto, di brutto. Non sono spaventata, ma continuo a pensare… A parte che sogno un sacco di volte che partorisco. Sono arrivata al limite, non vedo l’ora. Però dall’altra parte non voglio che arrivi l’ora, perché ho paura di sentire troppo dolore o di non controllare le mie reazioni, di dire cose brutte e cattive ad Andrea”

Così Natalia Paragoni si avvicina ancora ai fan che la seguono, mostrandosi genuina e con delle comuni sensazioni. L’ex corteggiatrice ha concluso questa risposta facendo notare che per sua fortuna Zelletta è una persona molto paziente. “Però non sono tranquilla, per niente, ma ce la farò”, ha affermato alla fine Natalia.