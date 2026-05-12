Natalia Paragoni, tolto il secondo nome alla figlia appena nata: il motivo

Il 5 maggio Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, coppia sbocciata a Uomini e Donne, sono diventati genitori bis, accogliendo la seconda figlia Beatrice. L’annuncio della nascita è stato dato a distanza di quattro giorni. Ora l’influencer ha raccontato i dettagli del parto e ha anche fatto chiarezza sul nome della neonata dopo che si era creato un piccolo giallo. Nella foto in cui è stata immortalata la culla ospedaliera della piccina, si è letto “Beatrice Partenope“, dettaglio che ha fatto credere a molti che alla bimba fosse stato dato un doppio nome. In realtà, l’idea dei genitori era proprio quella, ma poi è stata fatta marcia indietro, come spiegato dalla neo mamma.

Natalia Paragoni e la nascita di Beatrice: perché è stato tolto il nome Partenope

Nelle scorse ore, Natalia ha aperto il box domande su Instagram e ha rivelato alcune curiosità legate alla venuta alla luce della piccola. “Partenope lo volevamo come secondo nome per un nostro ricordo, poi abbiamo capito che due nomi e due cognomi erano troppo”, ha spiegato l’ex corteggiatrice di UeD. Dunque “Partenope” è stato tolto e tutto fa pensare che all’anagrafe sia rimasto solo Beatrice, insieme ai due cognomi, ossia Zelletta e Paragoni. Risolto quindi il piccolo “mistero” relativo a “Partenope”.

Il doloroso parto cesareo

Paragoni ha anche riferito che, a differenza di Ginevra, nata con parto naturale nel 2023, la sorellina Beatrice è venuta alla luce con un taglio cesareo. Una scelta non sua, ma medica, su cui però l’influencer ha preferito non fornire altri dettagli. Ha invece sottolineato che avrebbe preferito di gran lunga partorire nuovamente in modo naturale.

“Mille volte il parto normale per mia esperienza personale. Il cesareo è comunque un’operazione che ha bisogno di più tempo per guarire”, ha osservato, aggiungendo che tra l’altro ha avuto la tosse e che quindi il dolore è stato ancor più difficile da sopportare. Molto probabilmente ha fatto riferimento ai punti di sutura che, con i colpi di tosse, sono andati in tensione provocandole sofferenza. “Tutto andrà bene, siamo donne e la forza è la nostra più grande risorsa!”, ha risposto a una donna che ha manifestato preoccupazione per il suo stato di salute.

Ginevra felice di avere una sorellina

Natalia ha inoltre reso noto che Beatrice ha emesso il primo vagito dopo una gravidanza lunga 36 settimane e tre giorni. Ha anche evidenziato che gode di ottima salute e che è una “grande mangiona”. Infine ha raccontato che Ginevra è felicissima di avere una sorellina: “Era agitata e super curiosa. Quando l’ha vista si sono illuminati gli occhi”.