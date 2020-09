Andrea Zelletta è entrato in punta di piedi al Grande Fratello Vip 5, sfoderando i suoi ‘marchi di fabbrica: garbo, riservatezza ed educazione. Senza dubbio ci sarà il tempo per scoprire i lati nascosti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Intanto c’è anche chi, sul web, gli ha mosso delle critiche, perché nutriva la speranza che il tarantino dedicasse qualche pensiero in più a Natalia Paragoni, sua compagna, scelta proprio negli studi orchestrati da Maria De Filippi. Il giovane ha risposto involontariamente a tali voci, spiegando ad alcuni inquilini che ha bisogno di tempo prima di raccontare le proprie storie personali. A proposito: come sta la sua ragazza? Come vive la lontananza dal fidanzato? E come ha preso il fatto che Dayane Mello, senza farsi troppi problemi di pudore, si è svestita innanzi a Zelletta mentre si stava cambiando gli abiti? A tutto questo, l’ex corteggiatrice ha risposto lungo le colonne di Chi Magazine.

Natalia Paragoni e la fiducia in Andrea Zelletta

Natalia ha dichiarato di essere molto tranquilla, descrivendo il fidanzato come una persona “espansiva e socievole”, ma che ha molto chiari i valori della “famiglia” e “della fidanzata”. Quindi, nessuna paura al momento per la Paragoni che afferma di sentirsi amata e sicura che il pugliese è in grado, con le donne, di far “capire molto bene quali sono i confini”. Insomma, “sa fare un passo indietro senza farlo pesare”. C’è stato anche un episodio curioso consumatosi nella Casa più spiata d’Italia di recente. Quello che ha visto Dayane Mello spogliarsi in sua presenza. Anche in questo caso Natalia mostra una tempra ferrea e sicura. “Non mi dà fastidio, Andrea fa il modello ed è abituato ad avere donne bellissime accanto, vede c..li e te..te ogni giorno (ride ndr.)”. Dunque non c’è alcun tormento d’amore e tantomeno della preoccupazione nei pensieri della Paragoni.

Andrea Zelletta, i consigli di Natalia prima del Grande Fratello Vip 5

Natalia ha aggiunto che ha consigliato al compagno, prima dell’entrata nel reality di Canale 5, di vivere serenamente l’esperienza televisiva, con la consapevolezza che fuori dalla Casa c’è lei, cioè una persona che lo guarda, gli vuole molto bene e gli dà supporto. Insomma, per ora, nessuna burrasca d’amore in vista, né per Zelletta né per altri inquilini. Il GF Vip, però, ha aperto i battenti solo da una decina di giorni e il bello deve ancora arrivare.