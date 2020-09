Andrea Zelletta, Natalia sotto accusa: “Come se non esistesse”, la risposta

Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni saranno una delle coppie più seguite nei prossimi mesi. I riflettori si manterranno accesi e ben puntati su di loro perché l’ex tronista è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Andrea e Natalia sono molto innamorati, si sono scelti a Uomini e Donne e sono andati a convivere praticamente subito. Non si sono mai lasciati, mai nessuna crisi e non si sono mai separati per così tanto tempo come succederà per il Gf Vip. O almeno è ciò che si augurano, perché è possibile anche che Andrea venga eliminato in poche settimane. Come è possibile che vinca. E se lui viene monitorato seguendo la diretta, e qualcuno sui social ha iniziato già a dire che non parla mai di Natalia, quest’ultima viene tenuta sott’occhio su Instagram. Ed è proprio qui che è arrivata la prima accusa verso l’ex corteggiatrice.

Gf Vip, Andrea Zelletta è fidanzato con Natalia Paragoni: lei criticata su Instagram

Sotto i commenti dell’ultima foto postata da Natalia infatti è spuntato un commento che lei non è riuscita a ignorare. Un utente ha scritto che vede una ragazza tranquilla, che esce con gli amici e si diverte “come se Andrea non esistesse”. Secondo questa fan, Natalia sarebbe colpevole anche di non parlare del fidanzato sui social, di non postare nulla su di lui e di non nominarlo neanche. Si aspettava, vista la gelosia mostrata dalla Paragoni nello scherzo delle Iene, che passasse più tempo davanti alla televisione a seguire la diretta del Gf Vip. E invece l’impressione è che non sia così. La fidanzata di Andrea Zelletta ha letto questo commento e ha deciso di replicare, in modo pacato spiegando il suo punto di vista.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, lei replica alle accuse: “Noi donne siamo indipendenti”

Natalia ha quindi scritto che sta portando avanti la sua vita come ha sempre fatto. “Noi donne siamo indipendenti”, ha aggiunto spiegando che anche se in questo momento il suo fidanzato non è con lei non vuol dire che la sua vita debba fermarsi. Natalia porta avanti i suoi progetti, trascorre piacevoli serate e fa tutto ciò che avrebbe fatto se Zelletta fosse stato con lei. E infine ha chiarito: “Non per questo vuol dire che non sia nei miei pensieri”.