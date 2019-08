Natalia Paragoni si scopre e manda in tilt Instagram: “Cosa fondamentale”

Uomini e Donne, Natalia Paragoni amatissima dopo il programma di Canale 5

Tutti voi ricorderete che Natalia Paragoni non godeva di grande stima quando era corteggiatrice di Andrea Zelletta a Uomini e Donne perché erano in parecchi a credere che il suo sentimento per il tronista fosse finto, visto che prima aveva corteggiato con una certa determinazione anche Ivan Gonzalez. Natalia invece nelle interviste e nelle storie recenti ha parlato di un colpo di fulmine vero e proprio, e noi non possiamo far altro che crederle perché è evidente che oggi sia davvero innamorata del suo Andrea (che proprio qualche giorno fa ha fatto parlare di sé per come ha reagito a un post della sua amata). Oggi Natalia torna al centro dell’attenzione, e lo fa in grande stile con una foto che ha mandato in tilt il suo popolo Instagram.

Natalia Paragoni, la foto che fa impazzire Instagram

La fidanzata di Andrea ha posato in costume sotto la doccia e un primo piano sulle sue forme ha fatto il resto. “Ragazzi – questa la domanda della Paragoni a commento dello scatto -, quanti di voi fanno la doccia in giardino? Per me è una cosa fondamentale per l’estate”. Di sicuro qualcuno farà la doccia in giardino e non in casa, cara Natalia, ma è ancor più certo che di questa foto molti non ricorderanno il commento che hai postato ma molto molto altro…

Le ultime news su Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Intanto prosegue a gonfie vele la storia d’amore con Andrea Zelletta che si dimostra giorno dopo giorno innamoratissimo e intenzionato a passare i prossimi anni della sua vita con lei. Non si può dubitare di questa coppia: è forse l’unica tra le ultime ad avere quella credibilità che fa sperare in qualcosa di più grande e magico.