Natalia Paragoni: “Rigettavo mia figlia”. Ha avuto il baby blues, cos’è

Natalia Paragoni, sostenuta dal compagno Andrea Zelletta, ha raccontato a Verissimo il delicato periodo vissuto dopo il parto della figlia Ginevra. Già sui social, di recente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva lasciato intendere di aver dovuto affrontare alcuni problemi legati al post partum. A Silvia Toffanin ha spiegato i dettagli del momento di difficoltà. La giovane neo mamma è stata colpita dal cosiddetto effetto baby blues, che l’ha fiaccata psicologicamente, facendola addirittura arrivare, a tratti, a provare un rigetto per la sua piccina.

“Il parto? Tosto, naturale e bello, almeno confrontandomi con le altre donne ho scoperto che ho fatto un bel parto”. Così Natalia. Le ha fatto eco il fidanzato: “Il parto è stata l’esperienza più bella della mia vita. Unica, da vivere. Natalia è stata fortissima”. La Toffanin a questo punto ha chiesto all’influencer cosa sia accaduto dopo la nascita. “Hai avuto il classico baby blues…”, ha scandito la conduttrice, con la Paragoni che ha confermato quanto detto dalla padrona di casa di Verissimo:

“Sì, fortuna c’è stata mia madre perché ho avuto un attimo di vuoto. Volevo sempre stare con la bambina perché temevo che le persone volessero portarmela via. Ho anche avuto dei rigetti, non la volevo, per la paura di farle del male. Era talmente piccola, indifesa. Mi hanno aiutato mia mamma, la mamma di Andrea e lo stesso Andrea”.