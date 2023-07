Natalia Paragoni, quanto è difficile fare la mamma: lo sfogo

Lo scorso 20 luglio Natalia Paragoni è diventata mamma per la prima volta della piccola Ginevra. Dopo una gravidanza fatta di alti e bassi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha finalmente potuto abbracciare la sua bambina, frutto dell’amore con Andrea Zelletta, conosciuto proprio negli studi del dating show di Canale 5. Ebbene, dopo aver trascorsi alcuni giorni in ospedale, l’influencer è tornata a casa insieme alla piccola Ginevra, circondata dall’affetto della sua famiglia. Solitamente molto presente sui social, a causa dell’intensità di queste giornate, Natalia non sta più condividendo molti contenuti con i suoi followers. Per questo, poche ore fa, ha voluto scusarsi con loro e spiegare meglio il perché di quest’assenza.

Natalia ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui la si vede stesa sul letto insieme alla neonata, della quale, però, si vedono solo i piedini che continuano a spingere sul viso della mamma, la quale la riempie di baci. A corredo della story, la Paragoni ha poi scritto: “Scusate ma mi sto godendo questo mio/nostro momento. Non pensavo fosse tutto così difficile ma, anche, così strano e bello”. Dunque, giustamente, Naty è molto impegnata in questo periodo e sta dedicando tutto il suo tempo a Ginevra, non riuscendo ad essere molto attiva sui social come un tempo.

Inoltre, l’influencer ha parlato della gioia che sta provando in questo momento, nonostante non abbia nascosto quando possa essere difficile diventare mamma e, soprattutto, affrontare questi primi mesi di assestamento con un nuovo bebè. In realtà, Natalia non ha mai nascosto tutte le sue paure e dubbi, anche nel corso della gravidanza. L’ex volto di UeD ha sempre voluto diventare mamma, ma, in questi mesi, è stata comunque sommersa da migliaia di pensieri sia positivi che negativi su questo nuovo importante ruolo.

Questi timori, ovviamente, non sono totalmente spariti con l’arrivo di Ginevra e la Paragoni non si è nascosta dietro un dito, ammettendo quanto la maternità sia un’esperienza meravigliosa, ma, allo stesso tempo anche piena di difficoltà. Ad ogni modo, Natalia può contare con l’aiuto della sua famiglia e del compagno, Andrea Zelletta, che sono sempre al suo fianco.