Natalia Paragoni posta foto senza veli. Critiche feroci: “Depravata”

Periodo dolceamaro per Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventata mamma per la prima volta nei giorni scorsi. La compagna di Andrea Zelletta, che ha dato alla luce Ginevra il 20 luglio, si è confidata su Instagram spiegando che sta vivendo emozioni contrastanti, sia negative che positive. Non solo: ha aggiunto che continua ad essere sorpresa da pianti.

“Le domande più frequenti che mi faccio sono: Sono in grado? Potrò farcela? Sono un po’ assente, ma il momento che sto passando è una delle cose più belle della mia vita, ma anche la più difficile. Mi stanno travolgendo 473763 emozioni e pensieri, negativi e positivi. Piango sempre, come non mai”. Così l’ex volto UeD. Qualcuno parla di crisi post partum. E probabilmente lo fa a sproposito. Senza dubbio diventare madri a 25 anni è una bella sfida (a dire la verità è una bella sfida sempre), ma parlare in questo momento di crisi post partum sembra fuorviante.

Natalia Paragoni travolta dalle critiche per le foto senza veli

Sempre nelle scorse ore e sempre su Instagram, la giovane mamma ha pubblicato degli scatti risalenti agli ultimi mesi di gravidanza. Scatti in cui è stata ritratta come mamma l’ha fatta. Le fotografie hanno diviso la fanbase della ragazza: c’è chi ha apprezzato le immagini, trovandole ‘artistiche’, delicate e per nulla volgari, e chi invece ha sputato critiche pesanti, ritenendo che Natalia abbia esagerato e che stia cercando visibilità con metodi poco consoni al buon senso. Diversi anche coloro che l’hanno invitata con toni tutt’altro che amichevoli a preservare maggiormente la sua privacy. E ancora, c’è chi considera la scelta di pubblicare tali contenuti senza senso.

In pochi minuti è piovuto di tutto. Da “Meraviglia”, “Bellissima”, “Una dea”, a “Depravata”, “Senza pudore”, “Foto senza senso”, etc etc…

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, una favola d’amore sbocciata a UeD

Correva la stagione 2018-2019 di Uomini e Donne quando in studio apparve per la prima volta Natalia Paragoni. Nel programma si era presentata per corteggiare Ivan Gonzalez. Ma fu il collega di Trono dell’iberico, cioè Andrea Zelletta, a notarla e ad interessarsi a lei. Natalia prese di buon grado le attenzioni del tronista. E scattò qualcosa di importante, tanto che alla fine del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi Andrea scelse proprio la Paragoni. Da allora è iniziata una love story da favola che dura tutt’ora. Anzi, adesso è pure stata coronata con la costruzione di una famiglia. Benvenuta Ginevra!