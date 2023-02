Natalia Paragoni: “Incinta col ciclo e non pronta a essere mamma”

Natalia Paragoni, in dolce attesa, ha scelto di passare dei giorni rigenerativi in montagna insieme al compagno Andrea Zelletta. In un momento di relax, mentre aspettava di raggiungere il fidanzato, l’influencer ha voluto rispondere ad alcune domande dei suoi seguaci. Da quando ha annunciato la sua gravidanza, ‘Naty’ ha deciso di condividere questo suo nuovo percorso con i suoi followers, raccontando gioie e dolori di questo indimenticabile ‘viaggio’.

Natalia Paragoni e la paura della maternità

“Ti senti pronta a diventare mamma? Preoccupazioni?”, ha chiesto un utente su Instagram. Al che, la replica dell’ex corteggiatrice è stata alquanto inattesa. Nonostante abbia più volte dichiarato di aver sempre sognato di diventare madre, Natalia ha risposto con onestà e ha confessato di non sentirsi ancora pronta a svolgere questo ruolo, il più importante della sua vita.

Sentirmi pronta adesso no. Perché ti entrano dei pensieri in testa che non ti sei mai fatta prima d’ora. Mi sentivo pronta prima, quando non ero incinta, rispetto ad adesso. Però penso che sia normale.

Moltissime mamme e future mamme sicuramente possono ritrovarsi in queste parole della Paragoni. Fare da genitore ad un bambino è uno dei ‘lavori’ più difficili al mondo e, per questo, è normale sentirsi sopraffatti prima dell’arrivo del piccolo o della piccola. Inoltre, gioca un ruolo importante in tale apprensione anche la giovane età della modella: ‘Naty’, infatti, ha solo 25 anni e sarà, dunque, una mamma giovanissima.

Dopodiché, l’influencer si è lasciata andare a dettagli più intimi sugli inizi di questa gravidanza. Per l’appunto, ha confessato di aver continuato ad avere le mestruazioni anche dopo essere rimasta incinta. “Ho avuto il ciclo fino al 18 novembre. Non è stato neanche un ciclo leggero, ma un classico mio ciclo. Ma non era possibile perchè risultava già il bambino, la lunghezza, una serie di cose. E quindi ero già incinta prima del 18 di novembre”, queste le parole di Natalia. Un caso sicuramente inusuale per una donna nelle sue condizioni. Com’è noto, infatti, nelle donne in dolce attesa non si presentano mai le mestruazioni. Tuttavia, durante le fasi iniziali della gravidanza si possono avere delle “false mestruazioni”, piccole perdite che durano pochi giorni. Dunque, questo potrebbe essere ciò che ha sperimentato la Paragoni.

‘Naty’ Paragoni: come ho scoperto di essere incinta

Natalia ha poi condiviso con i suoi followers com’è arrivata a capire di essere in dolce attesa. L’ex corteggiatrice e Zelletta hanno deciso di iniziare a provare ad avere un bambino verso agosto e la 25enne ha raccontato di aver gestito il tutto con molta tranquillità e libertà. Dopo alcuni mesi, avendo ancora il ciclo, ciò che ha fatto inizialmente insospettire l’ex corteggiatrice è stato un forte mal di stomaco unito ad un forte gonfiore addominale. Per questo, sotto consiglio della sua ginecologa, ha fatto il famoso test ed in questo modo ha scoperto di essere effettivamente incinta.

Prima di abbandonare i suoi followers per raggiungere il fidanzato sulla neve, infine, Natalia ha raccontato di avere già un nome per il bambino qualora fosse maschio, mentre nel caso uscisse una femminuccia i due ex volti di ‘UeD’ non hanno ancora deciso come si chiamerà. In ogni caso, hanno ancora molto tempo per fare questa scelta. Il parto, infatti, è previsto per il 4 di agosto.