Natalia Paragoni incinta al pronto soccorso, poi il triste attacco

Natalia Paragoni dopo essere stata al pronto soccorso si è ritrovata di fronte a una critica abbastanza triste, ma anche spiazzante. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aspetta il suo primo figlio con Andrea Zelletta, è al sesto mese di gravidanza e nelle scorse ore ha vissuto un momento buio. Un grande spavento per Natalia, che è corsa in ospedale quando ha capito che qualcosa poteva andare storto. Nella giornata di ieri, la Paragoni ha iniziato a lamentare dei forti dolori al pancione e questa mattina ha deciso di raggiungere il pronto soccorso.

La stessa Natalia ha deciso di raccontare l’accaduto ai suoi fan, ricevendo purtroppo qualche offesa. La fidanzata di Andrea Zelletta, con cui a Verissimo ha svelato il sesso del figlio che attendono, ha innanzitutto anticipato non avrebbe preso parte a un evento legato al brand Maybelline. La Paragoni ha dovuto declinare l’invito perché le è stato chiesto di stare a riposo. Dopo di che, Natalia ha rivelato che un po’ tutti si sono spaventati nella serata di ieri per via dei dolori improvvisi.

Per questo motivo, confrontandosi con la sua ginecologa, Natalia si è recata in ospedale. Qui le hanno fatto i dovuti accertamenti, durante i quali il suo pancione è risultato molto duro e basso. “Hanno controllato il collo dell’utero ed era perfetto, né piccolo né dilatato… Non mi chiedete queste cose”, ha aggiunto la Paragoni. L’ex corteggiatrice ha fatto sapere di aver chiesto informazioni dettagliate, ma di non aver compreso “le cose tecniche”.

La cosa importante è che sua figlia sta bene. Infatti, Natalia ha raccontato di aver fatto l’ecografia “ed era tutto a posto”. Le fitte che ha accusato “da monitoraggio non erano contrazioni” e al pronto soccorso le hanno fatto una flebo con un antidolorifico. Entrando nel dettaglio, ha avvertito come “un colpo di freddo” che le schiacciava la pancia e ha iniziato a pensare fossero delle contrazioni.

Quello che ora deve fare Natalia è stare assolutamente a riposo. Ha scoperto, però, attraverso gli esami del sangue di essere anemica. E se il dolore continuerà a esserci come nella serata di ieri, dovrà tornare in ospedale. Fortunatamente stamattina Natalia si è svegliata “molto meglio”.

“Sempre con qualche fastidio impercettibile in basso alla pancia, però tutto ok. Vediamo nei prossimi giorni… E basta, questo è stato il da farsi. C’erano altre ragazze con me che avevano alcuni dei miei stessi sintomi e mi sono fatta anche un po’ di chiacchierate, dandoci qualche consiglio. Adesso ho solo un bel mal di testa forte, come se avessi bevuto due giorni di seguito. Per il resto, ho solo una grande fame e tutto procede alla grande. Menomale, c’è stato un bello spavento ma tutto nella norma, sperando…”

Natalia Paragoni, gli hater all’attacco anche in un momento delicato

Natalia è solo uno dei tanti volti noti in televisione e sui social network che ricevono accuse gratuite e piene di cattiveria. Ormai sui social è diventata un’abitudine per molti utenti, colpendo anche persone non note. Ma cosa è successo alla Paragoni? Chi ha seguito questo suo lungo discorso su quanto accaduto nelle scorse ore ha pensato di fare una triste considerazione a una donna incinta, al sesto mese di gravidanza.

“Sei diventata proprio brutta in gravidanza”, questo il triste commento che Natalia ha ricondiviso per far capire che tipo di offese le arrivano. Ma ciò che sorprende è che questo utente che prima l’ha offesa, subito dopo le ha scritto: “Per fortuna tu e la bambina state bene. Cerca di riposare e in bocca al lupo”.

Suona un po’ come una presa in giro per la Paragoni naturalmente: “Prima di uccide e poi ti lecca il c**o. Certa gente non la capirò mai”. Neanche di fronte ai momenti di difficoltà e in quelli più delicati, gli hater si fermano.