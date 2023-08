Natalia Paragoni dopo il caos: “Non allatto mia figlia, a chi somiglia”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni nelle scorse ore sono stati inondati di polemiche. Il motivo? L’ex tronista di Uomini e Donne, ormai da giorni, viene accusato duramente da diversi hater per via del suo lavoro da deejay. Infatti, a pochi giorni dalla nascita della figlia Ginevra, Zelletta si è dedicato a vari party. A far discutere sono, in particolare, quelli che l’hanno visto protagonista con l’ex corteggiatore Giordano Mazzocchi.

I video che ritraggono i due ex volti del dating show di Maria De Filippi hanno fatto discutere. Le accuse sono molto forti nei confronti di Andrea, il quale semplicemente si stava dedicando al suo lavoro da deejay. Oltretutto, Natalia ha già precisato di recente di non essere gelosa della professione del suo compagno. Lo stesso Zelletta, in questi giorni, si è difeso dalle amare accuse: “A tutti quelli che amano sparare ca***te dico…Secondo voi è facile allontanarsi dalla propria figlia nata da appena una settimana? Datevi una risposta da soli… Imbecilli”.

Dopo questo sfogo, a cui giustamente ha dato vita per via delle feroci accuse, ecco che è tornato dalla figlia Ginevra e da Natalia. “Tornato dalla mia principessa, ti amo”, scrive l’ex tronista ritraendosi con la bambina. Ad alimentare le polemiche in questi giorni è stata anche l’assenza della Paragoni sui social network, tanto che in molti avevano ipotizzato che ci fosse del malumore da parte sua per via del lavoro di deejay del compagno.

Invece, tutto procede per il meglio. Infatti, Natalia torna a parlare con i suoi su Instagram, molto serenamente. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne appare felice a fianco a Zelletta, che intanto recupera il tempo perso stando con la figlia Ginevra. Ecco le prime parole della Paragoni, che in questi giorni non aveva più aggiornato i fan:

“Il papà è tornato e pure io. Alle prese con i ciucci nuovi. Buongiorno mondo, sono tornata. Non sono sparita, non sono andata dall’altra parte del mondo. Semplicemente ho voluto avere del tempo per me e la mia famiglia. Tutto ok, tutto bene. Tutto procede bene, so che vi sono mancata. Ora vi racconto tutto”

Natalia Paragoni: come procede la vita da neo mamma

Nei giorni scorsi, Natalia si è lasciata andare a uno sfogo, con cui ha fatto notare quanto sia difficile fare la mamma. Oggi la Paragoni svela i dettagli del parto. Ricorda il momento in cui è andata in ospedale con le contrazioni, che l’hanno spinta a stringere forte la mano di Andrea. L’hanno tenuta in una sala per due orette, per poi ricoverarla.

“In tutto ciò Andrea piangeva, io piangevo. Però mi ha dato una bella mano, perché mi aiutava a rilassarmi e soprattutto mi diceva come respirare. Comunque, si dimentica tutto e ti ricordi solo la parte di quando è nata. Io ho avuto dei punti, però tutto a posto”

Ginevra è nata di 2,30 kg e 47 cm di lunghezza. “Una bella bambina, sana. Piedi lunghissimi, braccia lunghissime, praticamente identica a suo padre. In viso non si capisce, tutti dicono Andrea, ma il naso è mio”, continua Natalia. Dopo di che, la Paragoni spiega di non voler ancora mostrare la figlia Ginevra per il momento: “È talmente piccola e indifesa, non mi sembra ancora il caso di mostrarla. Veramente, non sappiamo come gestire la cosa, per ora”.

“Tutto ciò che facciamo ora è solo per te (nel bene e nel male)”, scrive subito dopo Natalia mostrando Zelletta che coccola la bambina. L’ex corteggiatrice non si ferma e continua ad aggiornare i suoi, rivelando che il post parto è stato abbastanza difficile. Ha vissuto momenti di difficoltà e, per fortuna, ha avuto al suo fianco la suocera e la mamma.

“Piangevo ogni 10 secondi e ridevo pure, sembravo una pazza”, racconta la Paragoni. A questo punto, eloggia il ruolo di Andrea in questo periodo così delicato da neo mamma: “Tante cose non riuscivo a farle. Ci sono stati dei giorni complicati. C’è stato davvero tanto da parte sua, non è una cosa scontata. Sono stata davvero fortunata”.

Per quanto riguarda l’allattamento, Natalia però precisa di averlo dovuto sospendere:

“Io ci ho provato… Con tutto lo staff e l’ostetrica abbiamo deciso di sospendere. Mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma per alcuni motivi abbiamo sospeso. Comunque cresce in salute e benissimo Ginevra”

Dunque, Natalia avrebbe voluto tanto allattare la figlia, ma non c’è stato modo. Si tratta di un problema superabile che accade spesso a una neo mamma. Continuando a parlare con i fan, la Paragoni racconta che la figlia è davvero bravissima: “Ci fa dormire. Capitano quelle sere che è più sveglia o nervosetta”. Alla fine, l’ex corteggiatrice consiglia alle sue fan di parlare del post parto con qualcuno e di chiedere aiuto alla propria famiglia. “Non siete sbagliate e non succede solo a voi”, rassicura la Paragoni.