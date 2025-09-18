Natalia Paragoni a Ibiza, Zelletta mostra i suoi perizomi: bufera

Doveva essere un video simpatico. Per qualcuno lo è stato, per qualcun altro no. Così Andrea Zelletta si è beccato una buona dose di critiche. L’ex tronista di Uomini e Donne da sei anni fa coppia con Natalia Paragoni, conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi. In questi giorni la ragazza si trova a Ibiza per un impegno professionale. Zelletta invece è a casa. Nelle scorse ore il deejay ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram. Il filmato ha fatto discutere non poco i fan che si sono divisi tra coloro che hanno trovato il contenuto divertente e coloro che lo hanno trovato fuori luogo. Addirittura c’è chi ha sostenuto che abbia mancato di rispetto alla sua dolce metà.

Che cosa è successo? Nella clip in questione, Zelletta ha fatto apparire una scritta, spiegando che ha scoperto come può essere usata la biancheria intima delle donne. Poi si è immortalato mentre prendeva dal cassetto della compagna un paio di perizomi. Con uno ha finto di suonare il violino con una gruccia, con l’altro ha mimato l’azione che si compie con il filo interdentale.

Diversi followers hanno voluto dire la loro sul video. Da un lato si sono schierati i fan che hanno trovato spassoso il filmato, dall’altro quelli che hanno dichiarato che mostrare l’intimo della propria compagna è un atto sconsiderato. C’è persino chi ha tirando in ballo la “violazione della privacy”. A ruota qualcuno ha parlato di “mancanza di classe”. E ancora, alcuni utenti hanno affermato che una simile cosa non fa per nulla ridere.

Tra internauti si sono generate diverse discussioni. Alla persona che ha sostenuto che c’è stata una violazione della privacy, una followers ha risposto dicendo che se Zelletta ha deciso di fare un simile contenuto è perché senza dubbio ha avuto il via libera dalla compagna. Probabilmente è così. Non che abbia mostrato cose compromettenti, ma certo è che una donna potrebbe rimanerci non bene, per usare un eufemismo, se venissero sbandierati i suoi perizomi davanti a migliaia di persone senza dare il proprio consenso.