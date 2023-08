Andrea Zelletta, figlia oscurata sui social e sbrocco: “Ca**i miei”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono genitori da poche settimane. Lo scorso 20 luglio, infatti, i due ex di Uomini e Donne hanno messo al mondo la loro prima figlia. Nei giorni a seguire, si sono mostrati sui social nelle nuove vesti da genitori, sebbene sembra che qualcuno abbia da ridire.

Foto della figlia con volto oscurato, c’è chi critica: Zelletta risponde

Ogni volta che Andrea ha postato delle foto che mostrano sua figlia, ha sempre avuto l’accortezza di censurarne il volto. Qualcuno, però, sembrerebbe non aver apprezzato una simile scelta e, quando gli è stato fatto notare, l’ex Uomini e Donne ha reagito stizzito. Zelletta, infatti, ha pubblicato una storia Instagram in cui ha riportato una conversazione avuta con un utente: “Ma per coprire la faccia alla bambina, non fate prima a non pubblicare le foto?” ha scritto un quest’ultimo in risposta ad una precedente storia di Zelletta, in cui mostrava la figlia insieme al suo cane. “Saran pure ca**i miei di come voglio pubblicare le foto di mia figlia? O le devo chiedere il permesso?” è stata la reazione di Andrea.

Le precedenti polemiche per la lontananza da casa

Non è la prima volta che l’ex tronista di Uomini e Donne si ritrova a dover fronteggiare delle critiche. Qualche settimana fa, infatti, Andrea ha dovuto assentarsi da casa poco dopo la nascita della primogenita, complici gli impegni lavorativi da dj. Anche in questo caso, non sono mancate critiche sul web nei suoi confronti per il suo essere lontano nonostante la figlia nata da poco. Critiche che, anche in questo caso, hanno suscitato una risposta piccata da parte di Andrea Zelletta, che ha ribadito come non fosse affatto facile allontanarsi dalla sua bambina.

La nascita della prima figlia è arrivata a coronamento di una storia d’amore, quella tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, iniziata negli studi del dating show Mediaset, precisamente durante l’edizione 2018/2019. I due hanno formato una delle coppie più apprezzate dal pubblico del programma, riscontrando anche un certo seguito al di fuori degli studi. La recente breve assenza di Natalia sui social aveva portato alcuni fan ad ipotizzare che potesse esserci del malumore da parte sua per la lontananza di Zelletta. Ipotesi smentita dalla stessa Natalia che, poco tempo dopo, si è mostrata in compagnia di Andrea e della figlia.