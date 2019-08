Natalia Bush verso l’Isola dei Famosi 2020: il gossip

Isola dei Famosi 2020: Natalia Bush concorrente?

A qualche settimana dall’inizio della nuova stagione televisiva spunta il nome della prima probabile concorrente dell’Isola dei Famosi. Stando a quello che si legge sul settimanale Oggi, Natalia Bush starebbe facendo di tutto per entrare a far parte del cast del reality show Mediaset. Che, nonostante le polemiche degli ultimi due anni, tornerà regolarmente in onda nei primi mesi del 2020 e ancora una volta con la conduzione di Alessia Marcuzzi. A quanto pare la Bush è più che mai propensa a tornare in tv, dopo il periodo di stallo degli ultimi anni. E ripartire da una trasmissione così famosa sarebbe la mossa giusta per Natalia, per farsi conoscere in pieno dal grande pubblico. La 34enne riuscirà a realizzare il suo sogno?

Natalia Bush tra carriera e vita privata in Italia

Natalia Bush, nata e cresciuta alle Canarie, è arrivata in Italia grazie alla moda. Successivamente è approdata in tv, come valletta e soubrette. Nei primi anni Duemila Natalia è stata tra le showgirl più amate e apprezzate dal pubblico italiano. Ha preso parte a diversi programmi quali I raccomandati e Distraction e ad alcuni film tra cui La fidanzata di papà con Massimo Boldi. Nel 2008 ha partecipato a La Talpa ma si è ritirata dopo la quarta puntata: l’Isola dei Famosi non sarebbe dunque il primo reality show per Natalia. La Bush ha inoltre fatto parlare per la sua lunga relazione con il rapper Gue Pequeno.

Natalia Bush oggi: la nuova vita della modella spagnola

Negli ultimi anni Natalia Bush si è allontanata dalla televisione. L’ultima esperienza è stata nel 2017 con The Lady di Lory Del Santo. La spagnola è però molto presente su Instagram, dove è seguita da oltre 122 mila follower. Non si hanno notizie della sua vita privata: di recente è stata pizzicata in compagnia di Walter Nudo, ma i due sono solo amici di vecchia data.