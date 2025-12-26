Natale agrodolce per Giulia De Lellis: grave lutto e Tony Effe “irriconoscibile”

Giulia De Lellis, nel giorno di Natale, ha postato sulla sua bacheca di Instagram una serie di scatti posati con la figlia Priscilla, nata lo scorso ottobre. Nell’augurare buone feste ai suoi milioni di followers, ha parlato di un “Natale dolce – amaro”. Dolce perché è il primo da mamma, amaro perché la scorsa estate ha dovuto fare i conti con un grave lutto. Ha perso l’adorata nonna Lucilla, vicenda non nota a molti fino ad ora. Tra le storie Instagram ha anche pubblicato una foto in cui la si vede con un irriconoscibile Tony Effe. Irriconoscibile per via del nuovo taglio di capelli (si è rasato) e per un’espressione alquanto inquietante. Ma si sa che al rapper romano non piacciono un granché gli scatti zuccherosi. Predilige quelli ‘dannati’. Opportuno sottolineare che l’imprenditrice digitale e il cantante hanno trascorso il giorno di Natale insieme, mettendo a tacere le voci che sostengono che si siano lasciati.

Giulia De Lellis e gli auguri ai fan nel giorno di Natale

“Natale dolce-amaro. Un Natale in cui qualcuno è andato via per lasciare spazio a qualcun altro. E noi dobbiamo fare del nostro meglio per essere all’altezza di questo nuovo inizio. Per fortuna c’è lei! E il suo arrivo, non è affatto un caso. Buon Natale, fatina delle feste, benvenuta nel club. Il tuo, il nostro Primo. E auguri a tutti voi. Godetevi i vostri cari più che potete. Love, G.”. Così De Lellis rivolgendosi ai fan, in riferimento alla nascita di Priscilla e alla scomparsa della nonna.

Tony Effe e Giulia De Lellis di nuovo al centro del gossip

Il post ha innescato centinaia e centinaia di commenti. Tanti coloro che hanno apprezzato gli scatti, ma anche tanti coloro che hanno criticato l’influencer e che hanno rilanciato le indiscrezioni circa una presunta crisi con il rapper capitolino. Come accennato, da mesi, c’è chi sostiene che il cantante e De Lellis siano in crisi. Addirittura c’è chi dice che la loro relazione è già giunta al capolinea. La coppia non ha mai risposto direttamente a tali supposizioni. Giulia, però, in qualche occasione, come appunto a Natale, si è immortalata al fianco del compagno. Una scelta che può essere interpretata come una replica indiretta al gossip.

In particolare, l’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica ha dichiarato più volte di essere sicuro che De Lellis e Effe annunceranno la rottura a breve. Come già evidenziato, per il momento l’influencer e il cantante hanno preferito rimanere in silenzio, senza intervenire direttamente sulle indiscrezioni che li riguardano.