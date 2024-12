Naska, l’outfit hot per il concerto fa discutere: la polemica

Naska continua a far discutere e, da personaggio divisivo e controverso qual è sempre stato, ieri sera, sabato 7 dicembre, durante il suo primo concerto al Forum di Milano, ne ha combinata un’altra delle sue. Il rapper ha infatti scelto di presentarsi sul palco con un outfit un po’ osé, scatenando l’ira degli utenti del web che proprio non sono riusciti a capire e giustificare quel gesto così sfrontato.

Perché Naska ha scelto di presentarsi sul palco seminudo

Naska, come anticipato, è sicuramente un personaggio molto particolare e che, di questa sua “stramberia” ha fatto il suo punto di forza negli anni, ma sicuramente non lascia nulla al caso. Ieri sera quindi, la scelta stilistica di presentarsi su palco vestito con una mutande color carne e un solo calzino a coprire le parti intime, non è stata per nulla casuale, ma ha nascosto un messaggio (o meglio un omaggio) specifico.

Messaggio che forse non è stato molto facile da cogliere per i più giovani ma che, al contrario, sarà sicuramente arrivato a coloro che negli anni 80 ascoltavano la musica e non si perdevano nemmeno uno dei concerti degli Red Hot Chili Peppers.

La band infatti, è diventata famosa, oltre che le per loro arte, anche per il fatto di aver “inventato” la strana abitudine di salire sul palco ed esibirsi indossando solo un calzino per coprire le parti intime, proprio come ha fatto Naska ieri sera. La prima volta che la band decise di fare questo gesto fu nel lontano 1983, sullo stage del Kit Kat Club a Los Angeles, e da lì, come anticipato, diventò per loro una vera e propria abitudine.

Ecco quindi che, la scelta di Naska di presentarsi in quelle vesti dinnanzi ai suoi fans è semplicemente stato un omaggio alla grande band. In ogni caso, omaggio o no, il pubblico non ha preso molto bene il gesto divisivo del giovane artista, e lo ha ferocemente attaccato su tutti i social.

La polemica

Come anticipato, nelle ultime ore sui social si è scatenata una vera e proprio polemica: molti utenti del web infatti stanno attaccando il rapper per il suo gesto. Secondo quanto si legge sul web, molti hanno reputato la scelta di Naska assolutamente fuori luogo, aggiungendo anche che, se la stessa decisione fosse stata presa da una donna, a quest’ora sarebbe già stata sommersa dalle polemiche.

Moltissimi utenti hanno infatti citato nel loro discorso cantanti come Elodie o Gaia che, soprattutto nell’ultimo periodo, hanno iniziato a mostrarsi sul palco “meno vestite” di prima. Una scelta stilistica che è stata a lungo criticata dal pubblico, costringendo anche la stessa Elodie a esprimersi sui social.

Ecco quindi che, approfittando del gesto di Naska, molti hanno iniziato a commentare dicendo che se fosse stata una di loro a compiere questo gesto, anziché essere osannata come sta accadendo nel caso di Naska, sarebbe stata criticata fino alla fine della sua carriera.

In effetti si tratta di un ragionamento che non fa una piega su un tipo di pensiero che, sfortunatamente, deriva da una mentalità ancora molto ristretta in questo senso, tipica della società nella quale viviamo. In ogni caso, al momento, il rapper non ha ancora commentato la vicenda. Chissà se deciderà di farlo nelle prossime ore.