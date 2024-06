NASA celebra Annalisa, l’asteroide in suo nome: omaggio e motivi

Anche la Nasa celebra Annalisa Scarrone, nota a tutti semplicemente come Annalisa. Non è uno scherzo, tutto vero. L’agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d’America ha omaggiato la cantante savonese italiana chiamando un asteroide con il suo nome. In particolare, un piccolo oggetto celeste è stato denominato “20014 Annalisa”. Sul sito del famoso e prestigioso ente americano viene anche spiegato il motivo di tale scelta. Inoltre è riportata anche una scheda dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi.

“È laureata in fisica, ma ha lasciato il segno nel settore musicale”, si legge sul portale statunitense in riferimento ad “20014 Annalisa”. La Nasa rimarca che il “segno” lasciato dall’artista ligure fa riferimento al notevole successo ottenuto a livello internazionale dalle “sue canzoni che hanno vinto premi e numerosi dischi di platino”. Altrimenti detto, la musicista savonese, in virtù del conseguimento nel 2009 della laurea in fisica presso l’Università degli Studi di Torino, ha catturato le attenzioni dell’agenzia americana che, in un certo senso, ha reso eterno il suo nome legandolo a un asteroide spaziale.

I dettagli dell’asteroide che la Nasa ha dedicato ad Annalisa Scarrone

Sul sito della Nasa, l’attività del corpo celeste che porta il nome dell’artista di casa nostra è aggiornata costantemente. Ad esempio di recente è stato riferito che l’ultima volta che Il “20014 Annalisa” è stato catturato dai potenti telescopi dell’ente statunitense è stato il maggio scorso, ossia a due mesi di distanza dalla performance della cantante al Festival di Sanremo (al celebre concorso canoro Annalisa ha partecipato con il brano “Sinceramente“).

Sempre sul sito della Nasa è disponibile pure la scheda dell’asteroide e tutti i relativi dettagli tecnici e orbitali, inclusi quelli inerenti alla sua posizione attuale, alla sua traiettoria e alle sue caratteristiche fisiche.

Nella sezione “Discovery Circumstances”, vale a dire le “Circostanze della Scoperta”, c’è pure una spiegazione su chi è Annalisa e sul perché le è stato dedicato il corpo celeste. Trattasi di dati totalmente liberi, ossia accessibili a chiunque. Chi fosse interessato all’asteroide, basta che vada sul sito e nelle apposite schede per seguire il viaggio di “20014 Annalisa”.