Annalisa vola a Los Angeles: ecco perché

Questa mattina la cantante ha annunciato che sta per partire. La destinazione? Los Angeles dove dovrà ritirare un importante premio.

Dopo il successo ottenuto in questi ultimi due anni Annalisa verrà premiata in nord America, in particolare a Los Angeles dal Global Force. L’artista infatti parteciperà all’evento Women in Music organizzato da Billboard dove verrà premiata.

Un grande riconoscimento che potrebbe darle il via per intraprendere una carriera internazionale dato che Sinceramente sta avendo successo anche all’estero ed è in preparazione una versione spagnola. Allo stesso evento, che si terrà il 6 marzo, ma che poi sarà possibile vedere in streaming il giorno seguente, ci saranno anche altre artiste di fama internazionale: Karol G, Charlie XCX e Kylie Minogue. Un’importante occasione per Annalisa che ha rivelato di essere molto emozionata ma anche felice per l’obiettivo raggiunto e sono tanti gli italiani che fanno il tifo per lei.

Il terzo posto a Sanremo

In molti hanno sostenuto che la cantante ci fosse rimasta molto male perché battuta in finalissima a Sanremo da Angelina Mango. Ma più volte Annalisa ha detto di essere contenta per la collega e di fare il tifo per lei. Ogni canzone alla fine della kermesse è vincitrice se ottiene buoni ascolti, a prescindere dal posizionamento in classifica.

La cantante è stata poi raggiunta, successivamente, da Valerio Staffelli che le ha dato il tapiro per la reazione avuta sul palco. Secondo molti, infatti, quando è stata annunciata come terza classificata, le è scappata qualche lacrima. Ma lei ha smentito. Ha spiegato che in realtà era emozionata per il momento e che a prescindere da tutto è stata molto felice.

La realtà è che per settimane tutti le hanno gufato la vittoria in quanto sin da subito è stata giudicata come la papabile vincitrice. Discorso che lei ha sempre cercato di sviare, ammettendo anche di essere superstiziosa. E forse sarebbe dovuto esserlo di più perché poi alla fine a trionfare è stata la Mango.

A prescindere da tutto, però, il 6 marzo salirà su uno dei palchi internazionali più importanti. Così facendo dimostrerà che in fondo la vittoria un po’ l’ha avuta grazie a questo riconoscimento che le è stato assegnato dalla Global Force.