Annalisa, Tapiro d’Oro: “Sanremo, triste per il podio? Ora parlo io”

Annalisa era ‘attapirata’ oppure no durante la proclamazione del podio al Festival di Sanremo 2024 in cui si è classificata terza? Il video in cui rivolge lo sguardo lacrimante al cielo mentre Amadeus sta annunciando il primo posto, conteso tra Angelina Mango e Geolier (alla fine ha vinto la ragazza), è diventato virale sui social. Secondo molti utenti l’espressione piangente della cantante di “Sinceramente” è scaturita dalla delusione di non aver trionfato, secondo altri semplicemente l’artista si è emozionata. Valerio Staffelli, inviato storico di Striscia la Notizia, ha raggiunto Annalisa a Carcare, in provincia di Savona, per chiederle direttamente la sua versione dei fatti. Naturalmente ha portato con sé il Tapiro d’Oro.

“Sono contenta. Mi sembra un bel risultato. Ho vinto anche un Tapiro d’oro. Più di così…”, ha spiegato sorridendo Annalisa quando Staffelli le ha domandato un bilancio della sua esperienza al Festival. Spazio poi al video virale, quello relativo alla sua espressione nel corso della proclamazione della vittoria andata ad Angelina. “Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata. Nel video intero si sarebbero viste tante altre emozioni oltre allo sguardo verso l’alto”, ha riferito, smentendo che la sua reazione sarebbe stata dettata da una cocente delusione.

D’altra parte l’ex allieva di Amici di maria De Filippi, già domenica, il giorno dopo la conclusione di Sanremo 2024, aveva detto che “era emozionata”, cercando di placare le voci fastidiosi trapelate sul suo conto. Mentre Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro, ha anche chiesto all’artista una sua opinione sul caso del rigassificatore nella sua Savona. “Non lo gradirei. Mi piacerebbe che il mare rimanesse libero”, la replica della cantante.

Annalisa, quando l’essere favoriti non aiuta

Annalisa era tra i favoritissimi per la vittoria finale a Sanremo. Molti di coloro che hanno ascoltato in anteprima le canzoni del Festival hanno sostenuto che alla kermesse avrebbe fatto il botto. Come capita sempre, l’essere favoriti si trasforma in un’arma a doppio taglio. Aumentano le pressioni e le aspettative, che, se poi vengono tradite, lasciano un poco di amaro in bocca.

Resta comunque il fatto che Annalisa ha fatto un grande Sanremo, piazzandosi dietro soltanto a Geolier, outsider della kermesse, e ad Angelina Mango, che sul palco dell’Ariston si è consacrata. In particolare è stata superba la sua performance nella serata delle cover in cui ha intonato il celebre brano “La Rondine” del compianto papà scomparso prematuramente.