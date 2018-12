Narcos 5 ci sarà, arriva la conferma da Netflix: il video anticipazione

Narcos 5 si farà, l’annuncio video di Netflix

L’indiscrezione diventa ora realtà: la storia di Narcos continua. Netflix ha annunciato con un video, che potete vedere più in basso, la quinta stagione della serie tv. Che, partita con le avventure di Pablo Escobar in Colombia, andrà avanti con la storia di Miguel Angel Felix Gallardo in Messico. Le vicende del primo narcotrafficante messicano non sono ancora concluse e le nuove puntate partiranno con la vendetta della DEA dopo la morte dell’agente Kiki Camerana. Eric Newman tornerà nei panni di showrunner della serie TV mentre José Padilha, Doug Miro, Carlo Bernard e Andrés Baiz saranno i produttori esecutivi della nuova stagione.

Quando sarà disponibile Narcos 5 su Netflix

Narcos 5 inizierà inevitabilmente con l’Operazione Leyenda, la task force messa in moto dalla DEA in onore di Kiki Camarena, che punta a distruggere quel che resta del Cartello di Guadalajara dopo gli arresti di Rafa e Don Neto. Quando sarà disponibile? Molto probabilmente nell’autunno 2019: secondo indiscrezioni, la produzione sarebbe già iniziata da giorni in gran segreto.

Narcos con protagonisti italiani? Le parole del produttore e showrunner

Intanto Eric Newman, produttore e showrunner della serie, ha confidato a Rolling Stones: “Spero tanto che ci sarà una quinta stagione. E mi piacerebbe in futuro raccontare la mafia italiana. Anche se sarebbe dura fare meglio di Gomorra, di cui sono un grande fan. Però mi piacerebbe”.