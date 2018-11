Narcos 5 si farà? Prime anticipazioni e indiscrezioni sulla serie Netflix

Ci sarà Narcos 5 su Netflix? Prime news, anticipazioni e indiscrezioni

La storia dei Narcos messicani non è ancora giunta al termine. Il finale di Narcos 4 lascia a piede libero il narcotrafficante Miguel Angel Felix Gallardo, interpretato da Diego Luna, mentre la DEA si organizza per vendicare la morte di Kiki Camarena. Al momento Netflix non ha ancora confermato una nuova stagione, come ribadito di recente pure da Luna, uno degli attori messicani più conosciuti e apprezzati a Hollywood e nel resto del mondo. “Narcos Mexico non è ancora stata rinnovata. Credo si voglia prima capire che impatto ha avuto sul pubblico, un passo alla volta. Quello che spero adesso è che la storia che abbiamo raccontato accenda un dibattito”, ha dichiarato il 39enne in una recente intervista. Ma secondo i beninformati si tratterebbe solo di riservatezza, dopo la morte di un assistente di produzione, ucciso qualche anno fa mentre faceva delle ricerche in Colombia.

Trama Narcos 5: si continua con la storia di Miguel Angel Felix Gallardo

L’annuncio del rinnovo di Narcos sarebbe dunque solo questione di settimane. Soprattutto perché la storia di Miguel Angel Felix Gallardo, così come quella di tutti i narcotrafficanti americani, ha ancora molto da raccontare. Senza dimenticare che Narcos è una delle serie più viste su Netflix e difficilmente l’azienda è pronta a rinunciare ad un prodotto così amato e seguito. Stando a quanto scrive l’americano Geeks Worldwide, la produzione di Narcos 5 sarebbe già iniziata in gran segreto e molto probabilmente sarà disponibile in streaming nell’autunno 2019. Narcos 5 inizierà inevitabilmente con l’Operazione Leyenda, la task force messa in moto dalla DEA in onore di Kiki Camarena, che punta a distruggere quel che resta del Cartello di Guadalajara dopo gli arresti di Rafa e Don Neto.

Narcos con protagonisti italiani? Le parole del produttore e showrunner

Eric Newman, produttore e showrunner della serie, ha detto a Rolling Stones: “Spero tanto che ci sarà una quinta stagione. E mi piacerebbe in futuro raccontare la mafia italiana. Anche se sarebbe dura fare meglio di Gomorra, di cui sono un grande fan. Però mi piacerebbe”.