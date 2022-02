Naomi Campbell mostra la figlia per la prima volta: “Non è stata adottata”

La prima foto di Naomi Campbell con la figlia sta facendo il giro del Web in queste ore. La top model ha scelto Vogue UK per presentare al mondo la sua bambina, che è venuta al mondo a maggio del 2021. La nascita della figlia di Naomi aveva stupito tutti, perché nessuno era a conoscenza della sua gravidanza. Per questo molti hanno iniziato a ipotizzare che la Campbell avesse optato per l’adozione, oppure per una madre surrogata. Non era stata la sua età, infatti, a suscitare curiosità e commenti tra gli utenti dei social. Il vero stupore era dovuto alla nascita di una bambina senza sapere che la mamma fosse incinta, insomma.

Adozione e surrogazione a parte, era in ballo un’altra ipotesi: Naomi potrebbe aver vissuto la gravidanza lontana da occhi indiscreti. D’altronde il Covid ha costretto le persone di tutto il mondo a vivere una vita più riservata e concentrata tra le mura di casa. Non sarebbe stato così insolito non vedere la Campbell agli eventi, per esempio. Anche in questo caso però non erano mancati dubbi, perché in realtà Naomi si era vista in giro e senza pancione. Per questo le altre due opzioni sembravano più credibili.

Oggi Naomi Campbell ha smentito l’adozione della figlia. Lo ha fatto con un servizio fotografico su Vogue in cui appare stupenda come sempre, ma soprattutto in cui appare per la prima volta in versione mamma. In uno scatto, già postato sui social, Naomi stringe tra le braccia la sua piccolina. E ha approfittato di questa copertina per annunciare:

“Non è stata adottata, è mia figlia. La cosa migliore che abbia mai fatto. La più grande benedizione che potessi mai immaginare. Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che stavo avendo lei. Una splendida, piccola benedizione ha scelto me per essere sua madre. Sono onorata di avere questa anima dolce nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame che condividerò con te per tutta la vita, mio angelo. Non c’è amore più grande”

Con queste parole Naomi Campbell ha messo a tacere le voci sull’adozione della figlia. Il desiderio di diventare madre era forte in lei, già nel 2017 aveva dichiarato di volere dei figli. A ES Magazine in quella occasione disse: “Grazie alla scienza penso di poterli fare quando voglio”. Ha realizzato il suo sogno e adesso stringe tra le braccia la cosa più preziosa della sua vita. La piccola si è subito adattata alla vita della mamma: “Sono fortunata che la mia piccola ami viaggiare come me, senza lamentarsi di decollare o atterrare”. Inoltre dorme tranquilla, non piange quasi mai ed è molto più sveglia degli altri neonati della sua età, ha raccontato ancora orgogliosamente mamma Naomi.