Naomi Campbell madre, misteri e segreti: chi è il papà e l’ipotesi adozione

Ha fatto molto scalpore l’annuncio di Naomi Campbell che pochi giorni fa, prendendo tutti in contropiede, ha dichiarato di essere diventata mamma. Subito si è scatenato il gossip internazionale che ha cercato di capirne qualcosa di più: due gli aspetti da sbrogliare. Chi è il padre? Naomi ha avuto una gravidanza naturale oppure ha adottato il bimbo? A cercare di far luce sulla situazione della dell’ex top model ci ha provato il tabloid The Sun.

La testata anglosassone è entrata in contatto con una fonte vicina alla Campbell che ha rivelato che Naomi si è assai addolcita nell’ultimo anno e che in questo momento è in una fase meravigliosa della sua vita. Attualmente vive in America “con il suo fidanzato”, ha fatto sapere la fonte ‘segreta’ che ha aggiunto che durante la pandemia la Venere Nera avrebbe vissuto un periodo alquanto intenso e, avendo trovato l’amore, avrebbe deciso di fare il grande passo e mettere le basi per una famiglia.

In particolare sarebbero stati decisivi per le scelte della top model i mesi giunti subito dopo il diffondersi del Coronavirus, quelli cioè relativi al marzo, aprile e maggio 2020. In quei giorni la Campbell avrebbe fatto il punto della sua vita e deciso che era arrivato “il momento di provare a dar vita nel modo più giusto a una famiglia”.

Fatto sta che non si sa, casomai esista, chi sia il suo partner attuale. Certo è che se la gravidanza fosse stata naturale qualcuno ci deve pur essere. Qui, però, subentra un altro quesito: Naomi, a 50 anni, ha sostenuto una dolce attesa ‘classica’ oppure ha optato per l’adozione? Una domanda mica da poco, poiché se si fosse verificato il secondo frangente la Venere Nera potrebbe anche essere single.

Sempre come fa notare The Sun, negli ultimi mesi la star londinese non sarebbe del tutto sfuggita agli obbiettivi dei paparazzi. I fotografi, però, non avrebbero intravisto alcun pancione sospetto. Non è quindi da escludere il fatto che la bimba che ha accolto nei giorni scorsi sia stata adottata. E dunque non è nemmeno da escludere che al suo fianco non ci sia alcun uomo per ora. Tuttavia è anche opportuno rimarcare che un ‘lui’ potrebbe esserci e che la persona in questione avrebbe sposato l’idea della modella di adottare un bebè e di formare una famiglia. Il mistero si infittisce.