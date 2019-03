Naomi Campbell e Liam Payne stanno insieme? La modella rompe il silenzio

Naomi Campbell e Liam Payne stanno insieme? Dopo aver evitato l’argomento la modella rompe il silenzio al The Jonathan Ross Show

Da diverso tempo si parla ormai del flirt tra Naomi Campbell (48 anni) e Liam Payne (25). La modella, presente questa settimana all’evento WE Day, ha di proposito evitato i giornalisti che le hanno chiesto di commentare il gossip sul suo conto. In un video ottenuto dal The Sun, inoltre, Naomi è stata filmata mentre si allontanava quando un giornalista ha chiesto notizie in merito alla sua nuova fiamma. Dell’argomento, nelle ultime ore, si è però tornato a parlare al The Jonathan Ross Show, dove la Campbell era ospite. La modella questa volta non si è tirata indietro e, a modo suo, a cercato di rispondere alle domande (ma sempre senza svelare troppo).

Naomi Campbell risponde al gossip su di lei e Liam Payne: “Non discuto mai della mia vita personale”

Quando Jonathan Ross ha chiesto a Naomi Campbell di dire la sua circa le notizie di gossip che la vedrebbero legata sentimentalmente a Liam Payne lei, senza esitazione, ha risposto: “Non discuto mai della mia vita personale. Voglio dire, è pazzesco, un giorno si tratta di una persona, il giorno dopo è un’altra. Chi sarà domani? Questo è quello che voglio sapere. Io rido. Le storie sono incredibili, e divertenti… continuo ad andare avanti con la mia vita”. A differenza di quanto accaduto in passato, dunque, Naomi non ha lasciato a metà l’intervista pur di non rispondere alle curiosità su di lei e il cantante. Se oggi si dichiara single? Anche questa domanda è stata evitata dalla Campbell.

Naomi Campbell e Liam Payne, persone vicine alla coppia confermano il flirt: le ultime news

Una persona molto vicina a Liam Payne, stando a quanto riportato dal The Sun, pare abbia confermato il flirt in corso tra il cantante e Naomi Campbell. I due, dopo essere stati avvistati insieme a Londra, si sono anche scambiati sui social diversi messaggi. Secondo un’altra fonte, invece, Naomi sarebbe meno coinvolta di Liam, tanto da chiedere a quest’ultimo di essere meno “Appiccicoso” con lei.