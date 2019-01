Liam Payne e Naomi Campbell, il gossip impazza: le due star beccate a Londra

Naomi Campbell e Liam Payne fanno sul serio? Le due star beccate a Londra

Sembra proprio che Naomi Campbell e Liam Payne stiano facendo sul serio! Da qualche tempo si parla di una loro presunta relazione. Dopo essere stati beccati a flirtare su Instagram è nato questo inaspettato gossip, che ora pare sia stato confermato da una fonte al Daily Star. Secondo quanto rivela la nota rivista, i due avrebbero assistito insieme al concerto del cantante nigeriano Davido alla O2 Arena, a Londra. Ma il dettaglio che andrebbe a confermare la presunta relazione, riguarda la loro sistemazione. Infatti, sempre secondo quanto racconta la fonte, Liam e Naomi si sarebbero sistemati in una saletta privata della struttura. La presunta coppia avrebbe tenuto un basso profilo durante il concerto di Davido. Sarebbero entrati e usciti dalla struttura utilizzando una porta posteriore e poi si sarebbero anche presi a braccetto “mentre entavano in una VIP Suite al terzo piano”. La rivista ha condiviso anche delle foto abbastanza sfuocate che ritraggono Naomi e Liam insieme al concerto.

Liam Payne e Naomi Campbell sembrano confermare il gossip: insieme al concerto di Davido

Non finisce qui il racconto: le due star avrebbero lasciato insieme il concerto su una Range Rover verde e lui le avrebbe anche messo un braccio intorno alla vita. Diversi giorni fa, Naomi e Liam avevano fatto scoppiare questo gossip riempendosi di complimenti commentando a vicenda le loro foto su Instagram. I fan delle due note star non hanno potuto notare quanto stava accadendo e ora a confermare il tutto ci pensa il racconto di questo insider. Sappiamo che al momento sia Liam che Naomi sono single. Solo lo scorso luglio, Payne aveva annunciato la fine della sua storia con Cheryl Cole, con cui ha avuto il figlio Bear. Alla fine dell’anno 2018, invece, la nota modella aveva concluso la sua relazione con Skepta.

Naomi Campbell e Liam Payne, la loro relazione sembra non essere più solo un’ipotesi

La storia d’amore tra Naomi e Liam diventa potrebbe non essere, dunque, una semplice ipotesi. Nonostante ci siano tra loro ben 23 anni di differenza, sembrano fare sul serio. L’appuntamento a Londra, per il concerto di Davido, pare confermare il tutto. Non ci resta che attendere per scoprire se davvero tra le due star sia nato un amore. Per Payne, con la Campbell non sarebbe la prima relazione con una donna più grande di lui.