Naomi Campbell ha lasciato Liam Payne: “Si è stancata di lui”

Naomi Campbell e Liam Payne si sono lasciati: è stata la modella a chiudere

È finita la storia d’amore tra Naomi Campbell e Liam Payne. Pare che a decidere di chiudere la relazione, stando alle ultime indiscrezioni, sia stata proprio la modella. Il motivo? La donna, come riportato dal sito del The Sun, si sarebbe stancata del suo toy boy, tanto da dirsi stanca di lui. Liam, cantante inglese e membro dei One Direction, sebbene più giovane di Naomi (lui ha 25 anni e lei 48), pare sia finito con l’annoiare quest’ultima. A dichiararlo sarebbero state degli amici di lei, confermando in questo modo la rottura di una delle coppie più chiacchierate del momento.

Liam Payne mollato da Naomi Campbell: “Si è stancata di lui”

Naomi Campbell ha deciso di lasciare che le cose con Liam Payne andassero svanendo da sole. Nessuna rottura traumatica o decisione drastica, dunque. La modella, come ha svelato una fonte a lei vicina al The Sun, avrebbe preso piano piano le distanze dal cantante dei One Direction perché – semplicemente – “Si è stancata di lui”. In merito alla questione, tuttavia, i diretti interessati non hanno ancora detto niente. D’altronde, da quando il gossip sul loro conto è esploso, non si sono mai esposti molto né detto niente sulla loro relazione.

Naomi Campbell e Liam Payne insieme a Londra: le ultime dichiarazioni della top model

Da quando Naomi Campbell e Liam Payne sono stati beccati insieme a Londra, le curiosità sul loro conto (così come le domande dei giornalisti) sono iniziate ad aumentare in maniera esponenziale. Intervistata al The Jonathan Ross Show, però, la modella ha fatto chiaramente intendere di non voler parlare della sua vita privata e sentimentale. Chissà se, già allora, il suo era solo un forte desiderio di privacy o se, al contrario, aveva in mente di lasciare Liam e, quindi, ha preferito non parlare di lui come il suo nuovo fidanzato.