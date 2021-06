Nanni Moretti canta Soldi di Mahmood e stona che è una meraviglia

Nanni Moretti stona che è una meraviglia, intonando le note di ‘Soldi‘, noto brano musicale di Mahmood. Il video, diffuso dal pluripremiato regista, è stato postato sul suo account Instagram ed è in un amen diventato virate in rete. Come al solito a colpire è stata la cifra stravagante di Moretti, artista tra i più originali del panorama cinematografico italiano.

Il filmato è stato realizzato per una particolare occasione. Moretti infatti ha confezionato la clip per festeggiare il suo ritorno in concorso al prestigioso Festival di Cannes. Alla kermesse francese, tra le più quotate del mondo per quel che concerne i premi relativi alla settima arte, parteciperà con il film Tre piani, che già avrebbe dovuto essere nella selezione ufficiale dell’edizione 2020. Edizione che è stata annullata a causa dell’incedere della pandemia dettata dal coronavirus.

Nel suddetto spassoso video, Nanni non è il solo protagonista: il regista e attore ha infatti chiamato a raccolta le attrici di Tre Piani, rispettivamente Margherita Buy, Alba Rohwacher, Elena Lietti, Denise Tantucci. La clip mostra gli interpreti intenti a prepararsi la sera della ‘prima’, scegliendo abiti, truccandosi, controllando il papillon. Il tutto sulle ritmiche e coinvolgenti note di Soldi di Mahmood, che ha ispirato al cast anche un accenno di danza.

Qui il link per vedere il video integrale

Al momento non è ancora stata data l’ufficialità della presenza di Tre Piani a Cannes. Tuttavia, la pellicola sarà in concorso con ogni probabilità. Non resta che attendere l’annuncio, previsto dalle 11 del 3 giugno, da parte di Thierry Frémaux. L’ultima volta che Moretti è stato in gara al concorso francese è stato il 2014, quando si presentò con Mia madre. Nel 2011 invece fu protagonista con Habemus papam.

Nanni Moretti: attori e trama di Tre Piani

Tre piani, film, prodotto da Sacher Film e Fandango con Rai Cinema e Le Pacte (distribuito in Italia da 01 Distribution), sbarcherà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 23 settembre. Le vicende della trama sono state prese dall’omonimo libro di Eshkol Nevo pubblicato da Neri Pozza. Moretti, assieme a Federica Pontremoli e Valia Santella, ha scritto la sceneggiatura. Girato nella Capitale (a cui Moretti è legatissimo), vede un cast stellare: Alba Rohrwacher, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Elena Lietti, Denise Tantucci, Alessandro Sperduti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno, Stefano Dionisi.