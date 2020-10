Nando Colelli è diventato papà, nato il primo figlio dell’ex gieffino

Nando Colelli è diventato papà! Oggi è nato il suo primo figlio e non poteva mancare l’annuncio su Instagram per comunicarlo ai fan. Si tratta di un annuncio molto particolare e speciale, perché Nando non si è limitato a pubblicare una storia annunciando il lieto evento. O a postare la prima foto della manina o del piedino, o una foto del bambino. I fan hanno avuto modo di entrare direttamente nella stanza dell’ospedale in cui si trova la famiglia Colelli, perché Nando ha registrato un breve video tra le stories in cui stringe tra le braccia il figlioletto appena nato avvolto in un lenzuolo. Un video davvero breve, il tempo di mostrare la sua felicità e di annunciare che è nato suo figlio. Ha aggiunto anche delle curiosità in più sulla nascita: nome, peso, misure, data e ora, tutto!

Il figlio di Nando Colelli si chiama Riccardo, è nato oggi 5 ottobre 2020 alle ore 16,06 del pomeriggio. La sua compagna Sara ha partorito a Roma, precisamente presso l’ospedale Sandro Pertini, dove l’ex gieffino si è taggato nel post in questione. Volete sapere anche quanto pesa il bimbo e quanto è lungo? Ha scritto anche questo nell’annuncio: 3710 chili per 52 centimetri di puro amore. Colelli è davvero al settimo cielo, ha iniziato a condividere ben presto nelle sue stories tutti gli auguri che gli stanno arrivando. Possiamo immaginare che sia il figlio Riccardo sia la neo mamma Sara stiano benissimo dopo il parto. Su Instagram Nando non ha aggiunto altro, ma di sicuro nei prossimi giorni condividerà i suoi primi giorni da padre con chi lo segue.

L’annuncio dell’arrivo del primo figlio con la compagna Sara è arrivato a sorpresa. L’ex gieffino in quella occasione sembrava già toccare il cielo con un dito parlando del lieto evento. Inoltre è intenzionato a far crescere il figlio circondato d’amore e vuole impegnarsi molto per essere un bravo papà. Questo anche perché lui è cresciuto senza un padre quindi sa cosa vuol dire crescere con la mancanza di un genitore. Ma oggi c’è spazio solo per la felicità e i buoni propositi. Nando Colelli e la compagna Sara sono diventati genitori e sono pronti a vivere questa meravigliosa favola d’amore con il loro piccolo Riccardo.