Nancy Coppola dimagrita venti chili: la foto prima e dopo della cantante

Nancy Coppola ha voluto condividere con i suoi fan una grande soddisfazione che le è costata mesi e mesi di sacrifici: è arrivata a perdere la bellezza di venti chili ed è dimagrita tantissimo, come ha mostrato oggi in una foto in cui si vedono chiaramente il prima e il dopo dei suoi sforzi. Venti chili sono tantissimi, e ovviamente si notano non poco: non che Nancy non fosse carina già prima ma è evidente che adesso stia molto meglio e che i suoi sacrifici siano stati ripagati da un aspetto fisico che sfoggia con sicurezza e sensualità (caratteristica, quest’ultima, che in realtà non le è mai mancata). Per non parlare di tutti i benefici che ne sono derivati a livello di salute e benessere.

Nancy Coppola è dimagrita venti chili: la foto prima e dopo su Instagram

Nancy ha scritto un breve messaggio su Instagram in cui ha ammesso che non è stata una passeggiata e che ha iniziato questo lungo percorso a ottobre 2019. Sicuramente ci saranno stati alti e bassi, come in tutti i percorsi così lunghi e difficili, ma la Coppola non ha mai mollato e oggi si sente rinata. “Ce l’ho fatta!”, ha scritto sul social network di Mark Zuckerberg sottolineando di non interessarsi affatto dei commenti critici degli haters. Come darle torto, del resto, visto che c’è gente che vive di odio e non vede l’ora di scrivere anche le cose più indecenti pur di dar fastidio e far soffrire chi legge. Meglio evitarli insomma, e Nancy, che solo l’anno scorso ha partorito la sua seconda figlia, lo sa bene.

Critiche e complimenti per Nancy Coppola dopo un anno di sacrifici per perdere peso

In tanti comunque le hanno fatto non pochi complimenti: qualcuno si è congratulato per la sua forza di volontà, visto che Nancy è dimagrita moltissimo; altri hanno sottolineato che sta davvero bene dopo il percorso che ha voluto fare; altri ancora le hanno fatto presente che era comunque bella già prima. Una pioggia di commenti positivi che l’avranno senz’altro riempita di orgoglio e soddisfazione, e a cui aggiungiamo anche i nostri per la caparbietà che ha dimostrato. Brava, Nancy! A voi la foto: