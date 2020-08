Nuova silhouette per Nancy Coppola. La cantante neomelodica, nota ai più per la partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2017, è dimagrita oltre venti chili. Tutto merito del bendaggio gastrico, un anello inserito nella bocca dello stomaco, che l’aiuta ad avere un nuovo senso di sazietà e di conseguenza a mangiare molto meno. Come spiegato al settimanale Nuovo, Nancy ha deciso di intervenire chirurgicamente per problemi di salute. Da tempo soffriva di ernia al disco e quei venti chili in eccesso, accumulati dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, aggravavano la situazione. Con la partecipazione al reality show di Canale 5 sono sorte delle conseguenze piuttosto serie che hanno spinto Nancy ad ingrassare in maniera eccessiva. Di ritorno dall’Honduras la Coppola ha dovuto fronteggiare diverse rogne ormonali: stava andando in premenopausa e ha dovuto seguire diverse cure che l’hanno fatta ingrassare. Due anni dopo è rimasta incinta della secondogenita Giulia e ha messo su altri chili…

Nancy Coppola bendaggio gastrico: la risposta della cantante alle critiche

“Dicono che non sia un esempio, visto che i chili in eccesso avrei potuto perderli con una dieta anziché ricorrere alla chirurgia. Chi non ha i miei stessi problemi, però, non può capire. Con il mio lavoro di artista non è facile mangiare in modo regolare”, ha dichiarato Nancy Coppola, che è una delle cantanti neomelodiche più apprezzate e seguite. Dopo l’Isola dei Famosi ha conquistato Barbara d’Urso ed è diventata una delle sue opinioniste del suo salotto televisivo. Oggi Nancy si sente rinata, felice di poter indossare anche abiti più attillati e mettere da parte quelli più larghi, utili fino a qualche settimana fa per nascondere le forme abbondanti. E anche la prova costume quest’anno è stata superata brillantemente…

Nancy Coppola dimagrita: “Per mio marito sono sempre bella”

Il bendaggio gastrico non ha influito in alcun modo sulla situazione matrimoniale di Nancy Coppola. La cantante e il marito Carmine si amano come il primo giorno. “Per lui sono sempre bella”, ha assicurato la 35enne. La coppia, che è convolata a nozze nel 2010, ha due figli: Vincenzo, otto anni, e Giulia, 17 mesi. Una famiglia unita e speciale, che la Coppola non ha mai messo in secondo piano nonostante la carriera. In questi giorni Nancy ha lanciato un nuovo singolo: il duetto Vivo di te con l’amico Raffaello, altro apprezzato cantante napoletano.